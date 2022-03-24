12:17
USD 89.32
EUR 96.38
RUB 0.99
Общество
Сюжет: Давление на СМИ

Дело Next TV. В суде начали рассматривать ходатайство Генпрокуратуры

Первомайский районный суд Бишкека начал рассматривать ходатайство Генпрокуратуры о прекращении вещания телеканала Next TV в Кыргызстане.

Заседание проходило за закрытыми дверями, журналистов и других слушателей на него не пустили. Спустя час судья приняла решение о переносе слушаний на 28 марта 2022 года.

Процесс проходил в отсутствие владельца телеканала Next TV Равшана Джеенбекова. Он не успел к началу, потому что находился в Бишкекском городском суде на избрании меры пресечения директору телеканала Next TV Таалаю Дуйшенбиеву. Того оставили под стражей.

Равшан Джеенбеков называет ходатайство Генпрокуратуры давлением на свободу слова в Кыргызстане. По его словам, Next TV ретранслирует многие зарубежные СМИ («Настоящее время», Deutsch Welle и другие).

«Исход этого дела уже понятен всем», — сказал Равшан Джеенбеков журналистам.

3 марта задержан и водворен на два месяца в СИЗО ГКНБ директор телеканала Next TV Таалай Дуйшенбиев по статье 330 «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной и межрегиональной вражды (розни)». По версии следствия, телеканал, используя ресурсы в соцсетях, распространяет ложную информацию о якобы достигнутой договоренности об оказании Кыргызстаном военной помощи России в ходе спецоперации на территории Украины. В качестве источника СМИ сослалось на бывшего руководителя КНБ Казахстана.

Фонд расследовательской журналистики призывает прекратить давление на СМИ. Омбудсмен просит ГКНБ и судебные органы уважать свободу журналистов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/228456/
просмотров: 40
Версия для печати
Материалы по теме
СМИ, иноагенты, обыски по-новому. Что еще обсуждали депутаты в январе
Истязание Асель Ногойбаевой. Заседание суда проходит в закрытом режиме
Международная федерация журналистов встревожена действиями против свободы слова
Депутат напомнила властям, как они сами в тяжелые времена обращались в СМИ
Массовые задержания журналистов. В Жогорку Кенеше хотят заслушать глав ГП и МВД
Депутат считает, что журналисты могли бы пока не освещать «некоторые проблемы»
Международный институт прессы требует освобождения арестованных журналистов
CPJ призывает положить конец репрессиям против независимых СМИ в Кыргызстане
Спикер ЖК Нурланбек Шакиев уверяет, что свобода слова в Кыргызстане есть
Депутат Дастан Бекешев о деле 24.kg. Свобода независимых СМИ ущемляется
Популярные новости
Повышение тарифа. Как экономить на&nbsp;проезде и&nbsp;где купить транспортные карты Повышение тарифа. Как экономить на проезде и где купить транспортные карты
Немного снега и&nbsp;небольшие морозы. Какая погода ждет кыргызстанцев в&nbsp;феврале Немного снега и небольшие морозы. Какая погода ждет кыргызстанцев в феврале
Еще два новых автобусных маршрута запускают в&nbsp;Бишкеке. Схемы движения Еще два новых автобусных маршрута запускают в Бишкеке. Схемы движения
Первоклассники Бишкека уйдут на&nbsp;дополнительные каникулы. Стало известно когда Первоклассники Бишкека уйдут на дополнительные каникулы. Стало известно когда
Бизнес
Удобно и&nbsp;просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay Удобно и просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay
Бесплатный способ перевода денег из&nbsp;России в&nbsp;Кыргызстан Бесплатный способ перевода денег из России в Кыргызстан
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; проводит работы для бесперебойной подачи газа в&nbsp;Оше «Газпром Кыргызстан» проводит работы для бесперебойной подачи газа в Оше
&laquo;Банк Компаньон&raquo; дарит денежные призы «Банк Компаньон» дарит денежные призы
2 февраля, пятница
12:07
Авария на ТЭЦ. На объект прибыл министр энергетики Авария на ТЭЦ. На объект прибыл министр энергетики
12:04
Авария на ТЭЦ Бишкека. Что происходит прямо сейчас
12:00
Быть на шаг впереди. Что говорили власти Кыргызстана перед отопительным сезоном
11:56
В ближайшие дни в Кыргызстане ожидается потепление — глава МЧС
11:54
Авария на ТЭЦ. У 66 процентов жителей Бишкека нет горячей воды