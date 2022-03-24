Дело Next TV. В суде начали рассматривать ходатайство Генпрокуратуры

Первомайский районный суд Бишкека начал рассматривать ходатайство Генпрокуратуры о прекращении вещания телеканала Next TV в Кыргызстане.

Заседание проходило за закрытыми дверями, журналистов и других слушателей на него не пустили. Спустя час судья приняла решение о переносе слушаний на 28 марта 2022 года.

Процесс проходил в отсутствие владельца телеканала Next TV Равшана Джеенбекова. Он не успел к началу, потому что находился в Бишкекском городском суде на избрании меры пресечения директору телеканала Next TV Таалаю Дуйшенбиеву. Того оставили под стражей.

Равшан Джеенбеков называет ходатайство Генпрокуратуры давлением на свободу слова в Кыргызстане. По его словам, Next TV ретранслирует многие зарубежные СМИ («Настоящее время», Deutsch Welle и другие).

«Исход этого дела уже понятен всем», — сказал Равшан Джеенбеков журналистам.

3 марта задержан и водворен на два месяца в СИЗО ГКНБ директор телеканала Next TV Таалай Дуйшенбиев по статье 330 «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной и межрегиональной вражды (розни)». По версии следствия, телеканал, используя ресурсы в соцсетях, распространяет ложную информацию о якобы достигнутой договоренности об оказании Кыргызстаном военной помощи России в ходе спецоперации на территории Украины. В качестве источника СМИ сослалось на бывшего руководителя КНБ Казахстана.

Фонд расследовательской журналистики призывает прекратить давление на СМИ. Омбудсмен просит ГКНБ и судебные органы уважать свободу журналистов.