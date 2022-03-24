В Этический кодекс журналиста внесли корректировки

В Кыргызстане изменили Этический кодекс журналиста.

По данным медиаэкспертов, поправки внесены в статью 6.

Теперь она гласит, что недопустимо использование журналистом средств массовой информации в ущерб интересам общества, правам человека и гражданина, для пропаганды войны и насилия, расовой, национальной, региональной, религиозной и социальной, а также половой, гендерной и сексуальной нетерпимости.

В статье 10 теперь прописано, что журналист может использовать в своих материалах мнение известных людей, только если оно опубликовано в социальных сетях на верифицированных страницах. Если же информация опубликована на неверифицированной странице, то журналист должен ее уточнить у владельца аккаунта.

Этический кодекс журналиста был принят в 2007-м. Поправки вносились уже трижды. Документ носит рекомендательный характер, журналисты следуют этим правилам по своему усмотрению.

Отметим, что среди стран Центральной Азии Кыргызстан считается одной из ведущих по уровню свободы слова. Однако с начала года беспокойство общественности вызвали уголовные дела в отношении СМИ, в частности, против Kaktus.media и Next TV, а также журналиста Болота Темирова и акына Болота Назарова.

По версии британского исследовательского центра The Economist Intelligence Unit, КР за последний год потеряла восемь позиций в рейтинге демократии. А по версии организации «Репортеры без границ», заняла 83-е место в мировом рейтинге свободы прессы.