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Общество

Упавшее на провода дерево в Бишкеке. Неизвестные пытались срубить его и скрылись

Дерево, которое упало на провода в Бишкеке, пытались срубить неизвестные люди. Об этом 24.kg сообщили в мэрии Бишкека.

По информации МП «Бишкекзеленхоз», когда сотрудники предприятия выехали на место, нарушителей не нашли. Сейчас они занимаются упавшим деревом. Факт попытки срубить его передадут в органы внутренних дел.

В свою очередь в ОАО «Северэлектро» 24.kg сказали, что попавший на фото деревянный столб — это опора с телефонной связью и интернет-проводами, она относится к ОАО «Кыргызтелеком». Персонал Восточного РЭС уже сообщил компании об аварийной опоре с обрывом провода телефонной связи.

Напомним, сегодня в Бишкеке дерево упало на провода. Об этом в Telegram сообщила жительница столицы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/228434/
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