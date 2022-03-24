Баклажку в дело, или Домашний огород с капельным поливом практически из мусора

Кыргызстан вступил в очередной маловодный период, пик которого ожидается в этом году. Летом мы вновь можем столкнуться с дефицитом воды, поэтому лучше заранее продумать, как можно будет решить проблему и сохранить урожай на своих огородах. Один из вариантов — внедрить капельное орошение. И для этого необязательно покупать специальные шланги и оборудование. Достаточно посмотреть под ноги и использовать для полива в прямом смысле этого слова мусор — пластиковые бутылки. Как это организовать, 24.kg рассказала креативный директор ОО «АКМЕНА» Евгения Постнова.

— Ваша организация проводит семинары «Баклажку в дело» для желающих освоить капельное орошение. Как появилась такая идея?

— У нас под ногами большое количество пластиковых бутылок, с которыми Бишкек и его окрестности просто не справляются, несмотря на то, что их сейчас собирают, перерабатывают. Но только часть из всего объема. Большое количество валяющейся пластиковой тары беспокоит население, и большой интерес, проявленный к нашим семинарам, показывает это.

Но это только одна сторона вопроса. Вторая же заключается в том, что в связи с изменением климата и пиком маловодности, который проходит Кыргызстан, людей также волнует проблема орошения. Не везде есть поливная вода. В столице, мы знаем, арычная система разрушена, и не везде она есть, питьевой поливать не разрешают, что же тогда делать? И на помощь приходит именно капельное орошение. При таком способе полива эффективность использования влаги составляет 85-98 процентов, так как вода без потерь подается корневой зоне растений.

И вот в своем проекте мы предлагаем вариант решения этих двух вопросов: и как воду сэкономить, и как сократить количество пластикового мусора. Евгения Постнова

— Такая система из бутылок, наверное, больше подходит для садов?

— Не только для садов, для огородов тоже. Но да, для небольших участков, что может сделать каждый своими руками.

Для полей не подойдет. Там надо восстанавливать оросительные системы, решать проблемы комплексно, с учетом бассейного принципа управления и так далее.

— Правильно я понимаю, что берется бутылка, в ней делают дырки и привязывают к дереву, а потом туда просто наливают воду?

— На самом деле есть несколько методов использования пластиковой тары для капельного орошения. И один из них — микродождевание. Это как раз тот способ, о котором вы сказали. Когда привязывается баклажка и из отверстия в ней потом медленно стекают капли и уходят под саженец или какой-то конкретно овощ. При этом можно использовать капельницы и дозировать объем и скорость подачи воды.

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Этот вариант подойдет для тех растений, рядом с которыми есть какая-либо опора.

Второй метод полива называется поверхностным. Он может быть организован на основе пластиковых бутылок объемом от одного литра, установленных в рядах между растениями. В бутылке на высоте 4,5 сантиметра от дна прокалывается булавкой два отверстия (одно напротив другого). Емкость должна располагаться между растениями так, чтобы вода поступала напрямую к корневой системе. Землю вокруг растения нужно хорошо замульчировать (например, соломой), чтобы предотвратить испарение поливной воды.

И третий метод — это глубинный, или прикорневой. Для этого в таре делают отверстия и закапывают в землю, которую предварительно дренируют. Это наиболее эффективный способ полива.

— А использование пластика не наносит вред земле и растениям? Ведь если его закопать в землю, на него будут влиять внешние факторы. Не получится, что вода будет выходить из него с примесями?

— Для полива мы предлагаем использовать пищевую тару. Она состоит из инертных материалов. Срок «порчи», разложения бутылки, закопанной в землю, — более 100 лет. Поэтому в данном случае речь не идет о загрязнении окружающей среды.

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Подчеркну, что капельные системы из бутылок мы рассматриваем как промежуточные. И об этом говорим на наших семинарах. Сейчас весь мир движется к тому, чтобы остановить пластиковое загрязнение, ООН разрабатывает новую конвенцию по борьбе с пластиковым загрязнением.

Но пока мы идем к этому, нам надо позаботиться о том, чтобы лишняя пластиковая тара не оказывалась на свалках, а могла использоваться населением в полезных целях. Не только для полива, но и для, например, изготовления систем гидропоники (выращивание растений на водных растворах, без почвы). С ее помощью можно получить урожай микрозелени, овощей и декоративных культур. Человек получает миниатюрный огород непосредственно у себя на кухне.

Сегодня очень важно привить культуру экономного расходования воды и сокращения отходов. Евгения Постнова

Мы говорим, что намного выгоднее выключить кран и не производить мусор, чем потом бороться с последствиями. Но, повторюсь, это краткосрочная мера, пока не выстроится логистическая цепочка от производителей пластиковой тары до сборщиков, переработчиков...

— Сколько воды позволяет сэкономить капельное орошение?

— Однозначно ответить на этот вопрос нельзя. Здесь надо учитывать и площадь посевов, и метод полива. Но в среднем воды на полив потребуется как минимум в три раза меньше.

Есть еще один ресурс, который позволяет экономить капельное орошение, — это время. Евгения Постнова

Например, посадили вы рассаду, вылили лейку и видите, что большая часть воды растекается по земле, образуя потом почвенную корку. Следующим этапом ее надо рыхлить. Кроме того, такой полив провоцирует рост сорняков, которые надо убирать. Да и самой воды потребуется принести больше, то есть это в три раза больше ручного труда по уходу за культурами. Таким образом, одна бутылка позволяет экономить воду, время, облегчает выращивание овощей и фруктов, а также уменьшает объем пластикового мусора.