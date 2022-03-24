Нацстатком гарантирует кыргызстанцам конфиденциальность при переписи населения

Кыргызстанцев призывают не беспокоиться за конфиденциальность персональных данных во время переписи населения. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель председателя Национального статистического комитета Зайнидин Жумалиев.
Он отметил, что завтра стартует перепись населения и жилищного фонда.
По словам Зайнидина Жумалиева, переписные формы включают в себя пять разделов, которые содержат более 40 основных вопросов. Ответы на них помогут получить детальную информацию о демографических и социальных характеристиках страны.
«При переписи населения должна соблюдаться конфиденциальность. Она прописана в законе. Переписчики не спрашивают фамилию гражданина. Для нас важны число населения, социальное положение, в каком состоянии люди проживают, какое у них образование, кто работает, не работает... Вся собранная информация будет храниться в тайне. В этом году перепись пройдет в электронном формате. Через месяц после обработки всех данных информация автоматически удалится с серверов. Поэтому конфиденциальность обеспечена на 100 процентов», — сказал он.
Любой вопрос, касающийся предстоящей переписи населения и жилищного фонда, можно задать сотрудникам call-центра по телефону 1216 и отдела статистической переписи Нацстаткома по номеру +996312325336.
Перепись населения планируют провести с 25 марта по 3 апреля, а в отдаленных зонах республики — с 23 апреля по 2 мая. Уже нанято около 28 тысяч временного переписного персонала (координаторы, инструкторы-контролеры и переписчики), проведены обучающие семинары. Решены все финансовые вопросы по организации мероприятия. Для этого из республиканского бюджета выделено 321,9 миллиона сомов.
Перепись населения впервые будет проходить в электронном формате при помощи мобильного приложения с использованием переписчиками личного мобильного телефона или планшета.