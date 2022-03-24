Нацстатком гарантирует кыргызстанцам конфиденциальность при переписи населения

Кыргызстанцев призывают не беспокоиться за конфиденциальность персональных данных во время переписи населения. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель председателя Национального статистического комитета Зайнидин Жумалиев.

Он отметил, что завтра стартует перепись населения и жилищного фонда.

По словам Зайнидина Жумалиева, переписные формы включают в себя пять разделов, которые содержат более 40 основных вопросов. Ответы на них помогут получить детальную информацию о демографических и социальных характеристиках страны.

«При переписи населения должна соблюдаться конфиденциальность. Она прописана в законе. Переписчики не спрашивают фамилию гражданина. Для нас важны число населения, социальное положение, в каком состоянии люди проживают, какое у них образование, кто работает, не работает... Вся собранная информация будет храниться в тайне. В этом году перепись пройдет в электронном формате. Через месяц после обработки всех данных информация автоматически удалится с серверов. Поэтому конфиденциальность обеспечена на 100 процентов», — сказал он.

Любой вопрос, касающийся предстоящей переписи населения и жилищного фонда, можно задать сотрудникам call-центра по телефону 1216 и отдела статистической переписи Нацстаткома по номеру +996312325336.