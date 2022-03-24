Закон о госзакупках. Минздрав против проведения тендеров на гемодиализ

Проведение государственных закупок на гемодиализ приведет к резкому ухудшению своевременного обеспечения услугами остронуждающихся пациентов и социальному напряжению. Об этом сообщил пресс-центр Минздрава.

В ведомстве напомнили, что в 2019 году в Закон «О государственных закупках» внесли изменения, и он больше не регулирует госзакупки, связанные с услугами гемодиализа. «Это позволило пациентам получать беспрепятственно и своевременно необходимое количество сеансов гемодиализа на льготных условиях на основании Порядка организации и осуществления услуг гемодиализа для больных с хронической почечной недостаточностью пятой стадии. Применение данной нормы закона с обеспечением единой стоимости услуг гемодиализа позволило расширить сеть медицинских центров по всей стране от четырех до 36 (из них 33 частные и три государственные организации). Пациенты получили возможность выбора медицинского центра для получения необходимого объема услуг гемодиализа независимо от места жительства», — отметили в ведомстве.

Если в 2016-м гемодиализ получали 180 человек, то сегодня уже 1 тысяча 949. Для оплаты услуг на 2022 год из республиканского бюджета выделено 1 миллиард 421,3 миллиона сомов.

В ведомстве добавили, что Министерство финансов предлагает внести изменения в Закон «О государственных закупках» — отменить норму про гемодиализ. «В этом случае для обеспечения финансирования услуг необходимо будет проводить процедуру закупок. Это приведет к резкому ухудшению своевременного обеспечения услугами гемодиализа остронуждающихся пациентов и социальному напряжению. В связи с чем, принимая социальную значимость вопроса и поддержки пациентов с хронической почечной недостаточностью пятой стадии, необходимо исключить вопросы, регулирующие закупки, связанные с услугами гемодиализа», — отметили в ведомсте.

Отметим, накануне пациенты, получающие гемодиализ, провели митинг возле резиденции. К ним вышел президент и пообещал решить вопрос.

Ранее депутат Дастан Бекешев внес в аппарат Жогорку Кенеша предложение исключить из закона о госзакупках услуги гемодиализа. Отмечается, что предложение внесено по просьбе больных с почечной недостаточностью. Они считают необходимым установить особый порядок закупок услуг гемодиализа, чтобы получать его безо всяких задержек.

В настоящее время гемодиализ получают почти 2 тысячи человек. Часть пациентов пользуются услугой в немецком центре по проекту ГЧП, большая же часть — по линии Фонда обязательного медицинского страхования. За каждый проведенный сеанс гемодиализа Фонд ОМС оплачивает организациям 4 тысячи 700 сомов независимо от форм собственности.