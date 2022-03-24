Кыргызстан получил 200 холодильных установок для хранения вакцин. Об этом сообщил пресс-центр Минздрава.

По его данным, страна получила 150 фризеров и 50 комбинированных холодильников от ЮНИСЕФ в рамках программы «Гуманитарные действия в интересах детей». Новое оборудование установят в организациях здравоохранения по всей стране для обеспечения безопасного хранения вакцин.

Руководитель отделов образования и здравоохранения ЮНИСЕФ Томойа Сонода отметил, что новое оборудование расширит возможности Министерства здравоохранения по обеспечению надлежащего управления вакцинами и качественных услуг по иммунизации для населения Кыргызстана.

В Минздраве напомнили, что в начале года в страну поступило 46 фризеров и 35 комбинированных холодильников в рамках проекта «Платформа оптимизации оборудования Холодовой цепи» Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (ГАВИ).