Онкоотделению Ошской детской больницы передали мебель, белье, чистящие средства

Общественный благотворительный фонд Help the Children — SKD передал для онкологического отделения Ошской межобластной детской клинической больницы медицинскую мебель, постельное белье, продукты питания, чистящие и моющие средства. Об этом сообщили в пресс-центре Минздрава.

По его данным, отделение получило 18 функциональных кроватей, 18 моющихся матрасов, 18 прикроватных тумб, 15 подкатных столов, 1 кушетку, 18 стульев, 5 лавок и 2 шкафа.

«Фонд поддерживает Ошскую больницу со дня открытия, уже в течение семи лет. Осенью президент фонда Елена Конева и руководство больницы обсудили дальнейшее взаимодействие по вопросам поддержки оснащения детской онкогематологии медицинской мебелью. По просьбе руководства больницы доставлен груз на сумму более 182 тысяч сомов», — отметили в ведомстве.

В Минздраве добавили, что больнице также будут переданы дорогостоящие лекарственные препараты.