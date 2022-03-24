Компьютерную томографию в Нацгоспитале хотят сделать бесплатной для малоимущих

В Национальном госпитале в отделении травматологии компьютерную томографию для малоимущих хотят сделать бесплатной. Об этом сообщил главврач медучреждения Токтобай Маанаев.

По его словам, он стремится к тому, чтобы в Нацгоспитале ставили диагноз максимум за 30 минут.

«Первая партия компьютерных томографов на 32 среза уже поступила в Кыргызстан. Они предоставлены бесплатно на грантовой основе и будут переданы в государственную собственность. Их установят в этом здании. Я придерживаюсь такого принципа, чтобы для малоимущих людей сделали КТ бесплатным. У нас много граждан, которые не могут оплатить даже 3 тысячи сомов. Тем, у кого есть деньги, совместно с Антимонопольной службой и Минздравом необходимо установить минимальную цену в размере около 2 тысяч сомов. Потому что сам аппарат тоже нуждается в поддержании. Поэтому нужно, чтобы хотя бы 50 процентов оплачивали от полной стоимости», — сказал главврач.

Он отметил, что пройти компьютерную томографию могут и те, кто находится на стационарном лечении в Нацгоспитале, и те, кому назначено прохождение КТ.

«У нас есть консультационно-диагностическая поликлиника. Мы будем представлять услуги КТ тем, кто будет приходить туда и будет нуждаться в диагностике. Аппарат должен работать и в день обслуживать около 30-40 пациентов, иначе он себя не оправдает. Поэтому теперь мы не будем отправлять пациентов в частные клиники. Сейчас как — если больной приходит, то мы ему вызываем скорую и отправляем в ЮРФУ, бывает иногда случаются трагедии при транспортировке. Потому что тяжело больного категорически запрещается перевозить. Поэтому я хочу, чтобы все оборудование было в одном здании», — отметил Токтобай Маанаев.

Отметим, по словам медицинских чиновников, отделение травматологии в Нацгоспитале начнет принимать пациентов с 1 апреля.