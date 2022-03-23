В рамках Недели франкофонии в Аламединском ущелье состоится субботник

В рамках Недели франкофонии 2 апреля в Аламединском ущелье состоится субботник. Об этом сообщается на странице Французского альянса в Бишкеке в Facebook.

«На сегодня проблема загрязнения окружающей среды является одной из наиболее актуальных и распространенных в современном обществе. Ежедневно человек загрязняет нашу зеленую планету мусором, количество которого скоро выйдет за пределы нормы. Если мы все вместе начнем заботиться о нашей планете, то сможем решить все экологические проблемы», — отметили организаторы.

Транспорт и все необходимое предоставят организаторы.

Желающие присоединиться к экоакции могут зарегистрироваться по ссылке.

Фото Французского альянса в Бишкеке . Афиша экоакции

Напомним, Французский альянс в Бишкеке совместно с посольствами Франции, Швейцарии, Бельгии, Канады и представительством Европейского союза в Кыргызстане проводит Неделю франкофонии с 23 марта по 2 апреля.