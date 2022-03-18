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Общество

Мужчину раздавило лифтом. Супруга погибшего заявила о бездействии милиции

Супруга погибшего в лифе 39-летнего мужчины заявила о бездействии милиции. Об этом на своей странице Facebook сообщила глава ОФ «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова.

По ее словам, семье погибшего никто не оказывает помощь. Со слов родственников, дело рассматривают в УВД Октябрьского района. Но результата нет.

«По делу никто не привлечен к ответственности, а ведь у погибшего остались пятеро детей. Его супруга до сих пор не может спокойно говорить о случившемся, все время в слезах, ведь этот ужас случился на ее глазах. Грудной ребенок, который остался в лифте с отцом, чудом остался жив. Из-за стресса у матери остановилось молоко. У женщины сейчас на руках пятеро детей, старшему 11 лет. Как она будет их содержать, она до сих пор не представляет», — пишет Назгуль Турдубекова.

Мать и супруга бишкекчанина возмущены, что до сих пор никто не привлечен к ответственности.

В связи с этим общественные организации «Лига защитников прав ребенка», Бишкекский женский центр обращаются к президенту Садыру Жапарову, мэру Бишкека Эмилбеку Абдыкадырову, председателю Бишкекского городского кенеша Куванычбеку Конгантиеву взять дело под личный контроль и помочь семье.

Отмечается, что жильцы знали о том, что лифт плохо работает, были обращения в органы муниципалитета, но ответов и решений пока не было.

Напомним, 11 января мужчина входил в лифт с ребенком в коляске, его зажало дверями, и по неизвестным причинам лифт самостоятельно заработал. От полученных травм мужчина погиб на месте. Ребенок не пострадал.

В тот же день мэрия сообщала, что для расследования гибели мужчины в лифте создана межведомственная комиссия. К чему она пришла и какое заключение вынесла в итоге, неизвестно.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/228011/
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