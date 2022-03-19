В Бишкеке 19 марта облачно, снег. Температура воздуха ожидается +3 градуса. День увеличился до 12 часов 4 минут.

У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в календаре.

У кого намечается той

Сейтек Кулубаев

Родился 19 марта 1971 года. Аким Араванского района.

Русланбек Жакышов

Родился 19 марта 1974 года. Депутат Жогорку Кенеша.

Нурлан Шерипов

Родился 19 марта 1977 года. Заместитель министра сельского хозяйства.

Памятные даты

Утвержден герб Пишпека

В 1908 году утвержден герб Пишпека.

Французский щит, обрамленный двумя золотыми колосьями, обвитыми Александровской лентой. Вершина щита увенчана городской короной в виде крепостной башни с тремя зубцами — знаком уездного города в составе Российской империи. В правом верхнем углу щита изображен герб Семиреченской области, которой принадлежал Пишпекский уезд. Щит лазоревого цвета рассечен серебряным поясом с тремя лемехами — символом земледелия — и изображением золотых пчел — символом трудолюбия — в верхней и нижней частях.

Люди, которые меняли мир

Родилась актриса Сабира Кумушалиева

Фото из интернета. Сабира Кумушалиева

В 1917 году в селе Токолдош родилась советская актриса кино и театра Сабира Кумушалиева.

С 1934-го — актриса Кыргызского драматического театра. Одна из зачинательниц профессионального театрального искусства Киргизии.

За 68 лет на сцене одного театра и за 45 лет на экране создала более 100 ярких, колоритных образов. Это роли Онолкан по пьесе Бексултана Жакиева «Судьба отца», Майсалбюбю в «Узком ущелье» Токтоболота Абдумомунова, мать Ричарда в спектакле «Ричард III» Уильяма Шекспира и другие. Блистала в труднейшем жанре — комедийном.

Сабира Кумушалиева снялась более чем в 20 картинах. Ее путь в кино начался с эпизодических ролей в фильмах «Салтанат», «Легенда о ледяном сердце», «Джамиля». Но с особой остротой талант киноактрисы раскрылся в фильмах «Выстрел на перевале Караш», «Восхождение на Фудзияму», «Ранние журавли», «Волчья яма», «Поклонись огню», «Среди людей», «Небо нашего детства», «Белый пароход», «Дом с лифтом».

Умерла 15 сентября 2007 года.

Умер государственный деятель Исхак Раззаков

В 1979-м в Москве на 69-м году жизни скончался советский государственный и партийный деятель, первый секретарь ЦК Компартии Киргизии Исхак Раззаков.

Он родился 25 октября 1910-го в Баткенской области. Воз­главляя Кыргызстан в качестве первого секретаря ЦК, прошел со своим народом трудные, но вместе с тем яркие годы после побе­ды в Великой Отечественной войне. Исхаку Раззакову было 35 лет, ког­да на его плечи легла задача вывести республику из послевоенных трудностей.

Куда сходить

Культура

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева покажет спектакль «Саадак какты»;

покажет спектакль «Саадак какты»; Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова покажет комедию «День космонавтики, или Любовь, похожая на сон», а также сказку «Пеппи Длинныйчулок»;

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева приглашает на б алет «Чолпон»;

алет «Чолпон»; в ТРЦ Tommi Mall состоится открытый урок по игре на барабанах.

Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

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