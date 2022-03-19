В Бишкеке 19 марта облачно, снег. Температура воздуха ожидается +3 градуса. День увеличился до 12 часов 4 минут.
У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в календаре.
У кого намечается той
Сейтек Кулубаев
Родился 19 марта 1971 года. Аким Араванского района.
Русланбек Жакышов
Родился 19 марта 1974 года. Депутат Жогорку Кенеша.
Нурлан Шерипов
Родился 19 марта 1977 года. Заместитель министра сельского хозяйства.
Памятные даты
Утвержден герб Пишпека
В 1908 году утвержден герб Пишпека.
Люди, которые меняли мир
Родилась актриса Сабира Кумушалиева
В 1917 году в селе Токолдош родилась советская актриса кино и театра Сабира Кумушалиева.
С 1934-го — актриса Кыргызского драматического театра. Одна из зачинательниц профессионального театрального искусства Киргизии.
За 68 лет на сцене одного театра и за 45 лет на экране создала более 100 ярких, колоритных образов. Это роли Онолкан по пьесе Бексултана Жакиева «Судьба отца», Майсалбюбю в «Узком ущелье» Токтоболота Абдумомунова, мать Ричарда в спектакле «Ричард III» Уильяма Шекспира и другие. Блистала в труднейшем жанре — комедийном.
Сабира Кумушалиева снялась более чем в 20 картинах. Ее путь в кино начался с эпизодических ролей в фильмах «Салтанат», «Легенда о ледяном сердце», «Джамиля». Но с особой остротой талант киноактрисы раскрылся в фильмах «Выстрел на перевале Караш», «Восхождение на Фудзияму», «Ранние журавли», «Волчья яма», «Поклонись огню», «Среди людей», «Небо нашего детства», «Белый пароход», «Дом с лифтом».
Умерла 15 сентября 2007 года.
Умер государственный деятель Исхак Раззаков
Он родился 25 октября 1910-го в Баткенской области. Возглавляя Кыргызстан в качестве первого секретаря ЦК, прошел со своим народом трудные, но вместе с тем яркие годы после победы в Великой Отечественной войне. Исхаку Раззакову было 35 лет, когда на его плечи легла задача вывести республику из послевоенных трудностей.
Куда сходить
Культура
- Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева покажет спектакль «Саадак какты»;
- Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова покажет комедию «День космонавтики, или Любовь, похожая на сон», а также сказку «Пеппи Длинныйчулок»;
- Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева приглашает на балет «Чолпон»;
- в ТРЦ Tommi Mall состоится открытый урок по игре на барабанах.
Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».
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