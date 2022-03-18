Скандал в школе № 89. Родители и учителя в знак протеста ушли со встречи в мэрии

Сегодня состоялась встреча родителей и учителей школы № 89 с вице-мэром Викторией Мозгачевой и депутатами городского кенеша. Об этом 24.kg сообщила представитель родительского комитета Гулайым Бекказиева.

Постоянная комиссия БГК по социальным вопросам во главе с депутатом Жаныбеком Асанбековым рассмотрела обращение педагогов и родителей учебного заведения.

По словам Гулайым Бекказиевой, во время выступления Виктории Мозгачевой присутствующие покинули зал.

«Она говорила, что наши требования не обоснованы. Что директор школы — не выбираемая, а назначаемая должность. Поэтому покинули зал. Мы считаем, что нас там не услышали и ничего не намерены решать, хотя мы все подробно рассказали. Кстати, к нам присоединяются и остальные учителя школы», — сказала она.

Напомним, из школы № 89 намерены уволиться сразу десять педагогов в отказ работать с директором Топчугуль Кудайбердиевой.