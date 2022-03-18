01:50
USD 89.32
EUR 96.95
RUB 1.00
Общество

Скандал в школе № 89. Родители и учителя в знак протеста ушли со встречи в мэрии

Сегодня состоялась встреча родителей и учителей школы № 89 с вице-мэром Викторией Мозгачевой и депутатами городского кенеша. Об этом 24.kg сообщила представитель родительского комитета Гулайым Бекказиева.

Постоянная комиссия БГК по социальным вопросам во главе с депутатом Жаныбеком Асанбековым рассмотрела обращение педагогов и родителей учебного заведения.

По словам Гулайым Бекказиевой, во время выступления Виктории Мозгачевой присутствующие покинули зал.

«Она говорила, что наши требования не обоснованы. Что директор школы — не выбираемая, а назначаемая должность. Поэтому покинули зал. Мы считаем, что нас там не услышали и ничего не намерены решать, хотя мы все подробно рассказали. Кстати, к нам присоединяются и остальные учителя школы», — сказала она.

Напомним, из школы № 89 намерены уволиться сразу десять педагогов в отказ работать с директором Топчугуль Кудайбердиевой.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/228005/
просмотров: 17109
Версия для печати
Материалы по теме
Дорога в школу. В Бишкеке благоустраивают территорию гимназии № 38
В Джалал-Абаде открыли новую школу на 375 мест
Учителям географии не оплачивают проверку работ. Они обратились к президенту
Ребенка обижают в школе или есть вопросы об учебе. Куда в этих случаях звонить
Садыр Жапаров призвал защищать права учителей
Делегаты курултая требуют защитить честь и достоинство учителей
На курултае предложили защищать права учителей на законодательном уровне
В Базар-Коргоне открыли школу, которую строили пять лет
Школьники в Ала-Буке вынуждены использовать аварийное здание в качестве столовой
В городе Ош на территории школы возвели незаконные пристройки домов. Их снесли
Популярные новости
Снег и&nbsp;морозы ожидают в&nbsp;Бишкеке на&nbsp;следующей неделе Снег и морозы ожидают в Бишкеке на следующей неделе
Все 29&nbsp;маршрутов движения муниципальных автобусов в&nbsp;Бишкеке Все 29 маршрутов движения муниципальных автобусов в Бишкеке
Автобусный маршрут &#8470;&nbsp;46&nbsp;закрывают в&nbsp;Бишкеке Автобусный маршрут № 46 закрывают в Бишкеке
Горнолыжные базы Кыргызстана. Где покататься этой зимой и&nbsp;сколько это стоит Горнолыжные базы Кыргызстана. Где покататься этой зимой и сколько это стоит
Бизнес
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo;: итоги 2023 года и&nbsp;масштабные цели на&nbsp;2024-й ЗАО «МПЦ»: итоги 2023 года и масштабные цели на 2024-й
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; успешно завершил газификацию населенного пункта &laquo;Товарная&raquo; «Газпром Кыргызстан» успешно завершил газификацию населенного пункта «Товарная»
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; продолжает сдачу объектов проекта Digital CASA «Кыргызтелеком» продолжает сдачу объектов проекта Digital CASA
Как кыргызстанцам отправлять деньги из&nbsp;России Как кыргызстанцам отправлять деньги из России
29 января, понедельник
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
28 января, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 29 января: ожидается снег
20:04
ДТП в Балыкчи. Экс-начальника ОВД водворили в ИВС
19:00
Афиша Бишкека на неделю: саундтреки в исполнении оркестра и выставки
16:00
Чудаки парковки. Водители ставят машины на тротуарах, мешая пешеходам
15:00
Река Ак-Буура и летняя Тамга. Фото и видео читателей 24.kg