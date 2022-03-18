В Кыргызстане появилась аудиоверсия книги «Чингиз Айтматов: Я сын Манаса»

В Кыргызстане по инициативе директора Фонда поддержки политики тюркоязычных государств Нусрета Мамедова подготовлена аудиоверсия книги «Чингиз Айтматов: Я сын Манаса». Озвучила аудиокнигу — диктор высший категории, мастер чтения, автор и ведущая программы «Дружба» Джыпаргуль Шабданалиева. Аудиокнига размещена на сайте фонда поддержки политики тюркоязычных государств turktoday.info.

Уточняется, что в 2009 году в Азербайджане была издана книга о Чингизе Айтматове. Произведение переведено на кыргызский язык, издано и распространено бесплатно по инициативе Нусрета Мамедова, близкого друга Чингиза Айтматова и президента Фонда поддержки политики тюркоязычных государств в Кыргызстане.

Презентация книги состоялась на Международном иссык-кульском форуме.