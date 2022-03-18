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Общество

Конфликт в Украине. Главные новости 18 марта к этому часу

Боевые действия в Украине продолжаются. Специальную военную операцию Россия начала 24 февраля 2022 года. Число жертв среди военнослужащих и мирного населения продолжает расти. Многие страны ввели и продолжают вводить против РФ жесткие санкции.

24.kg продолжает отслеживать ситуацию 18 марта. Мы собрали последние на 18.00, самые важные новости, которые касаются Украины.

 

О переговорах России и Украины

«Киевский режим стремится всячески затянуть переговорный процесс, выдвигая все новые нереалистичные предложения. Тем не менее российская сторона готова продолжить поиск развязок в русле своих хорошо известных принципиальных подходов», — сообщил сайт Kremlin.ru по итогам телефонного разговора президента России и канцлера ФРГ.

— Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подтвердил, что он готов к продолжению переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым с целью прекращения конфликта.

Кремль ответил Байдену

— Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не будет давать резких оценок президенту США Джо Байдену, который назвал Владимира Путина «кровавым диктатором и чистейшим головорезом».

«Мы слышим и видим заявления, которые фактически являются личными оскорблениями в адрес президента Путина. Учитывая, наверное, подобную раздражительность господина Байдена, его утомляемость, иногда забывчивость, утомляемость, которая приводит в итоге к агрессивным высказываниям, мы, наверное, не будем давать каких-то резких оценок, чтобы не вызвать большую агрессивность», — заявил Дмитрий Песков, пишет Meduza.

Россия по ситуации вокруг Украины

— Из заявлений главы МИД РФ Сергея Лаврова:

  • В Киеве осознают, что Джо Байден не допустит создания бесполетной зоны над Украиной, но надеются «на менее ответственных» политиков США. Они будут подталкивать президента к более конфронтационному сценарию.
  • Россия не исключает, что Украина может быть крупнейшим проектом Пентагона по созданию биолабораторий. РФ будет настаивать на рассмотрении ситуации в СБ ООН.
  • Украина, не сумев реализовать минские соглашения, готовила захват потерянных территорий с чудовищным кровопролитием.
  • События в Украине являются квинтэссенцией курса Запада на маргинализацию России и ее сдерживание. Европа практически прекратила попытки отстаивать свою независимость перед США.
 

Боевые действия*

— Российское Министерство обороны опубликовало карту, на которой, как утверждается, отображена «освобожденная» территория ДНР и ЛНР.

— Human Rights Watch: за первые 11 дней военной операции России в Харькове, предположительно, убиты или ранены 450 мирных жителей. HRW зафиксировала применение «кассетных боеприпасов и взрывчатых веществ с большой площадью поражения в густонаселенных районах Харькова в явно неизбирательных и непропорциональных атаках».

Михаил Терещенко / Scanpix / LETA
Фото Михаил Терещенко / Scanpix / LETA. Гуманитарный коридор, открытый российской стороной, в Мариуполе

— Минобороны Британии выпустило новую сводку разведки с оценкой ситуации на театрах военных действий в Украине:

  • российская армия избегает передвигаться по пересеченной местности, не имеет контроля воздушного пространства Украины и испытывает проблемы с наведением переправ. Это осложняет снабжение передовых отрядов едой и топливом;
  • контратаки украинских сил заставляют российскую армию перебрасывать значительное число военных на защиту линий снабжения. Это оттягивает силы от передовой.

— Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк из установок залпового огня «Град», сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Maxar Technologies / AP / Scanpix / LETA
Фото Maxar Technologies / AP / Scanpix / LETA. На спутниковом снимке, сделанном компанией Maxar Technologies, видны горящие здания на северо-востоке Чернигова

— Власти ДНР сообщили о гибели четырех мирных жителей в результате обстрела Донецка со стороны украинских силовиков. Кроме того, ВСУ пять раз за сутки обстреляли населенные пункты ЛНР, передает ТАСС.

— Во Львове утром прозвучали взрывы, сообщили журналисты «Би-би-си» с места событий. В небе над городом виден дым. Предположительно, удар нанесли ВКС РФ по авиационному заводу.

* Подтвердить или опровергнуть заявления сторон в условиях боевых действий практически невозможно.

Беженцы из Украины

— Число беженцев, которые прибыли в Польшу с Украины с начала военной операции в Украине, превысило 2 миллиона человек.

— Число граждан, прибывших в Россию из ДНР и ЛНР, а также с Украины, превысило 300 тысяч. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

Помощь Украине

— Власти США оказанием военной помощи Украине подливают бензина в ее конфликт с Россией, считает постпред РФ при ООН Василий Небензя. По его мнению, Украина остается для стран Запада «пешкой в геополитической борьбе против России», сообщило РИА Новости.

— «Китай в качестве гуманитарной помощи предоставил Украине продукты питания, детское растворимое молоко, спальники и ватные одеяла, влагонепроницаемые подстилки. Что касается США, они передали Киеву смертоносное оружие. Могут ли эти вооружения вернуть мир и стабильность, или же они приведут к новым жертвам и раненым среди мирного населения? Жители Украины больше нуждаются в продовольствии и спальниках», — заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

— ЕС перевел Украине 300 миллионов льготных кредитов в качестве второго транша макрофинансовой помощи, пообещав впервые в своей истории финансировать поставки оружия в зону военного конфликта.

Санкции и их последствия

— Губернатор Петербурга заявил, что на смену уходящим из города западным компаниям придут инвесторы из Узбекистана, Казахстана, Индии и арабских стран. «Есть предложения, рынок есть рынок, и предложений много», — заявил Александр Беглов в эфире телеканала «78».

— Запрет на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части России продлили в четвертый раз — до 26 марта, сообщило РИА Новости.

— Группа сенаторов от Республиканской партии США внесла на рассмотрение законопроект о запрете импорта российского урана. Эти меры предлагают ввести в рамках санкций США в ответ на российскую военную операцию на Украине. Американские компании просили не запрещать поставки урана из РФ, пишет «Коммерсант».

— Японская компания AGC, крупнейший в мире производитель стекла, приняла решение приостановить инвестиции в РФ, а также сократить поставки продукции для российского рынка.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/228000/
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