В Кыргызстане почти 60 тысяч людей находятся за чертой крайней бедности. Об этом на выездном заседании парламентской фракции «Ынтымак» сообщил министр труда, социального обеспечения и миграции Кудайберген Базарбаев.

По его словам, в настоящее время уровень бедности в стране составляет 25,3 процента — это более 1,6 миллиона кыргызстанцев. «Эта черта измеряется 1 тысячей 648 сомами на человека. Еще свыше 59 тысяч человек, или 0,9 процента от общего числа населения, находятся за чертой крайней бедности», — отметил Кудайберген Базарбаев.

Он сказал, что государство оказывает значительную социальную поддержку людям в трудной жизненной ситуации через выплату различных социальных пособий и компенсаций, в том числе «уй-булого комок».

«Это пособие для детей, которые проживают в семьях, находящихся во временной трудной жизненной ситуации, чей доход на одного члена семьи не выше 1 тысячи сомов в месяц. Пособие назначается не на всю жизнь, а на год. Мы надеемся, что за год семья преодолеет трудности. Поэтому число получаталей постоянно меняется. На сегодня пособие выплачивается 110 тысячам семей, в которых проживает 364 тысячи детей», — добавил министр.