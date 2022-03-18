Убийство Садыркулова. Адвокат считает, что потерпевшие и СМИ искажают информацию

В Аламединском районном суде Чуйской области проходит разбирательство в отношении Санжара Сапарбекова, подозреваемого в убийстве экс-руководителя администрации президента Медета Садыркулова. Председательствует на процессе судья Бакыт Касымалиев.

В ходе заседания адвокат обвиняемого Анатолий Хегай заявил ходатайство о том, чтобы суд разрешил видеосъемку процесса. По его словам, в некоторых СМИ и социальных сетях искажается информация, в частности о его подзащитном.

«С момента, как началось судебное разбирательство, в социальных сетях некоторые лица, в том числе родственники потерпевшей стороны, искажают информацию. Некоторые СМИ признали виновным моего подзащитного, хотя вердикта не было. Я прошу разрешить съемку для того, чтобы СМИ могли освещать процесс и представлять в качестве доказательств к публикациям видео, чтобы не было у сторон сомнений», — сказал Анатолий Хегай.

Выйдя из совещательной комнаты, судья Бакыт Касымалиев удовлетворил ходатайство адвоката. Он согласился с позицией юриста о том, что информацию, которая озвучивается в суде, искажают.

Напомним, что экс-руководитель администрации президента Медет Садыркулов, бывший директор Международного института стратегических исследований Сергей Слепченко и водитель Кубанычбек Сулайманов погибли в ДТП 13 марта 2009-го в пригороде Бишкека. Обвиняемым в автокатастрофе со смертельным исходом был признан Омурбек Осмонов, безработный уроженец Ошской области. Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии-поселении.

После апрельских событий 2010-го Омурбек Осмонов был убит. Труп найден в одной из новостроек близ столицы. Неизвестный нанес ему 11 ножевых ранений.

В 2011 году установлена причастность к убийству Талантбека Чолпонбаева, который сообщил, что сделал это по указанию Алмамбета Анапияева.

В ноябре 2021-го милиция задержала еще одного подозреваемого в жестоком преступлении Санжара Сапарбекова. Он находился в розыске.