COVID-19. Какие медицинские документы требуются при въезде в Кыргызстан

В социальных сетях участились вопросы о том, какие медицинские документы требуются для въезда в Кыргызстан. 24.kg обратилось с запросом в Минздрав.

В ведомстве отметили, что 24 февраля подписан новый совместный приказ о механизмах реализации алгоритма по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

В документе говорится, что при регистрации на рейс кыргызстанцы, граждане других государств и лица без гражданства должны представить либо результаты ПЦР-исследования, сделанного не более чем за 72 часа до вылета, либо документ о вакцинации (в бумажном или цифровом виде).

Это требование не распространяется на детей до 12 лет (включительно), следующих в сопровождении родителей или законных представителей.