Самой счастливой страной 2022 года стала Финляндия. Кыргызстан на 64-м месте

Финляндия пятый год подряд признается самой счастливой страной в мире. Такая оценка содержится в обнародованном Всемирном докладе счастья 2022 года. Об этом сообщает ТАСС.

По его данным, в рейтинге Финляндия, как и в предыдущие годы, с отрывом в несколько сотен баллов опередила другие государства. В пятерку самых счастливых вошли Дания, Исландия, Швейцария и Нидерланды, а в первую десятку попали также Люксембург, Швеция, Норвегия, Израиль и Новая Зеландия.

Кыргызстан находится на 64-м месте, Беларусь — на 65-м, Россия — на 80-м, Узбекистан — на 53-м, Таджикистан — на 83-м, Казахстан — на 40-м.

Всемирный доклад счастья публикуется с 2012 года. При его составлении исследователи учитывают такие показатели, как ВВП на душу населения, уровень социальной поддержки, продолжительность жизни, соблюдение гражданских свобод, гарантии занятости, уровень коррупции, а также результаты опросов общественного мнения.