00:21
USD 89.32
EUR 96.77
RUB 0.99
Общество

Самой счастливой страной 2022 года стала Финляндия. Кыргызстан на 64-м месте

Финляндия пятый год подряд признается самой счастливой страной в мире. Такая оценка содержится в обнародованном Всемирном докладе счастья 2022 года. Об этом сообщает ТАСС.

По его данным, в рейтинге Финляндия, как и в предыдущие годы, с отрывом в несколько сотен баллов опередила другие государства. В пятерку самых счастливых вошли Дания, Исландия, Швейцария и Нидерланды, а в первую десятку попали также Люксембург, Швеция, Норвегия, Израиль и Новая Зеландия.

Кыргызстан находится на 64-м месте, Беларусь — на 65-м, Россия — на 80-м, Узбекистан — на 53-м, Таджикистан — на 83-м, Казахстан — на 40-м.

Всемирный доклад счастья публикуется с 2012 года. При его составлении исследователи учитывают такие показатели, как ВВП на душу населения, уровень социальной поддержки, продолжительность жизни, соблюдение гражданских свобод, гарантии занятости, уровень коррупции, а также результаты опросов общественного мнения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/227981/
просмотров: 4857
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан занял 77-е место в Индексе паспортов мира Henley & Partners
Кыргызстан ухудшил свои позиции в рейтинге гражданских свобод Civicus Monitor
Обошла политиков. Time назвал американскую певицу Тейлор Свифт человеком года
Кыргызстан занял 94-е место в рейтинге стран по уровню процветания в 2023 году
Рейтинг стран ЕАЭС по уровню зарплаты: Кыргызстан оказался на последнем месте
Кыргызстан опять назвали наиболее опасной в регионе страной для женщин
Кыргызстан опустился на 103-е место в рейтинге верховенства права
Кыргызстан предложил Финляндии сотрудничать в сфере зеленой энергетики
А мы? Казахстан, Узбекистан и Таджикистан вошли во Всемирный доклад о счастье
Кыргызстан и Финляндия налаживают бизнес-сотрудничество
Популярные новости
Снег и&nbsp;морозы ожидают в&nbsp;Бишкеке на&nbsp;следующей неделе Снег и морозы ожидают в Бишкеке на следующей неделе
Повышение тарифа. Как экономить на&nbsp;проезде и&nbsp;где купить транспортные карты Повышение тарифа. Как экономить на проезде и где купить транспортные карты
Неделя-24. Очередной депутат в&nbsp;СИЗО, и&nbsp;как землетрясение испугало Бишкек Неделя-24. Очередной депутат в СИЗО, и как землетрясение испугало Бишкек
Горнолыжные базы Кыргызстана. Где покататься этой зимой и&nbsp;сколько это стоит Горнолыжные базы Кыргызстана. Где покататься этой зимой и сколько это стоит
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; проводит работы для бесперебойной подачи газа в&nbsp;Оше «Газпром Кыргызстан» проводит работы для бесперебойной подачи газа в Оше
&laquo;Банк Компаньон&raquo; дарит денежные призы «Банк Компаньон» дарит денежные призы
&laquo;Керемет Банк&raquo; передал мебель и&nbsp;канцтовары центру для детей &laquo;Акниет&raquo; «Керемет Банк» передал мебель и канцтовары центру для детей «Акниет»
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo;: итоги 2023 года и&nbsp;масштабные цели на&nbsp;2024-й ЗАО «МПЦ»: итоги 2023 года и масштабные цели на 2024-й
31 января, среда
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
30 января, вторник
23:44
Обновление iOS 18 для операционной системы от Apple выйдет летом 2024 года
23:01
Французские бизнесмены заинтересованы в развитии горнолыжного туризма КР
22:21
Территориальная реформа. Количество местных кенешей сократится почти в два раза
22:00
Кыргызстанец скончался в России. Как получить выплату на репатриацию тела
21:55
Порядок избрания главы Академии наук хотят изменить — будет назначать президент