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Общество
Сюжет: Насилие над детьми

Министра образования призвали уволить педагогов, избивавших учеников

Министра образования и науки Алмазбека Бейшеналиева призвали уволить учителей, избивших учеников в школах и интернатах. Об этом 24.kg сообщила глава ОФ «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова.

По ее словам, в последнее время участились случаи, когда на школьников поднимают руку как учителя, так и директора учебных учреждений.

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«Есть случаи преследования учеников со стороны учителей. Все помнят инцидент в Лебединовской школе. Детей избивают в детских садах и интернатах. Так, заведующая детским садом избила пятилетнего ребенка в жилмассиве «Ала-Тоо», ребенка с инвалидностью два месяца избивали в Беловодском интернате. Растет также количество суицидов среди детей. Накануне две школьницы в Оше спрыгнули с пятого этажа. Одна из них скончалась, другая в тяжелом состоянии находится в больнице. Как показывают реалии, количество фактов насилия и суицида увеличивается, но нет никаких ответных мер. Напротив, взрослые, которые подняли руку на детей, возвращаются в школы и в одном здании находятся с этими ребятами, продолжают работать, что противоречит законодательству», — рассказала Назгуль Турдубекова.

Она отмечает, что педагоги, которые бьют детей, не имеют морального права продолжать работать в учебных учреждениях. «Нахождение детей, пострадавших от насилия, в том здании, где продолжают работать агрессоры, — это продолжение насилия. Все уполномоченные органы по защите детей должны добиваться, чтобы каждый ребенок был защищен от насилия, где бы он ни находился. Они должны понимать, что, когда ребенок, избитый учителем, будет видеть этого педагога на территории школы, он вновь будет подвергаться психологическому насилию», — заметила Назгуль Турдубекова.

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В связи с этим она просит министра Алмазбека Бейшеналиева взять под личный контроль все случаи насилия в отношении детей в школах и интернатах и рассмотреть вопрос соответствия занимаемой должности причастных к избиению педагогов.

Отметим, ранее после избиения пятилетнего ребенка в жилмассиве «Ала-Тоо» Министерство образования и науки сообщало, что проведет мониторинг деятельности всех частных детских садов в республике.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/227971/
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