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Общество

Турция, Грузия и ОАЭ. Куда кыргызстанцы бронируют билеты на празднование Нооруза

Спрос на авиабилеты на празднование Нооруза у кыргызстанцев вырос на 28 процентов. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе компании Aviasales.

По ее данным, в топе международных туристических направлений у соотечественников Турция, Грузия и ОАЭ.

Больше всего увеличился спрос на Стамбул в даты весенних праздников — в три раза, а средняя стоимость авиабилета экономклассом в один конец составила 21 тысячу 116 сомов.

В Стамбуле путешественники собираются провести в среднем семь дней. Спрос на Грузию увеличился на 17 процентов, там кыргызстанцы будут до восьми дней. Билет до Тбилиси стоит 22 тысячи 535 сомов в одну сторону. В Дубай билеты бронировали на 5 процентов чаще, провести там хотят около девяти дней, а билет к теплым пляжам в праздничные дни обойдется дороже всего — 30 тысяч 852 сома.

Часть кыргызстанцев полетит встречать праздник весны в другие города Кыргызстана. Спрос на авиабилеты в Бишкек увеличился на 17 процентов, а в Ош — на 35 процентов. Средняя стоимость билета на внутренний рейс составляет 2 тысячи 343 сома.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/227969/
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