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Общество
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Президент Украины Владимир Зеленский выдвинут на Нобелевскую премию мира

Бывшие и действующие европейские политики предложили выдвинуть президента Украины Владимира Зеленского на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на сайт комитета премии.

По его данным, в обращении политики заявили о необходимости продлить сроки выдвижения кандидатов на премию до 31 марта 2022 года «в свете исторических и беспрецедентных событий».

«Это нужно, чтобы обеспечить выдвижение на Нобелевскую премию мира президента Зеленского и народа Украины», — отметили авторы инициативы.

Таким образом, политики хотят продемонстрировать народу Украины, что мир на его стороне. Под обращением подписались 36 политиков — большинство из Нидерландов, в том числе бывший министр обороны Анк Бийлевелд и экс-глава МИД Бен Бот. За выдвижение Владимира Зеленского выступили также члены Европарламента — бывший премьер-министр Эстонии Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош от Румынии, Карин Карлсбро от Швеции, Катрин Лангензипен от Германии и другие.

В прошлом году Нобелевской премии мира удостоились главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Рессе. В комитете назвали обоих представителями журналистов, отстаивающих свободу СМИ в мире.

Ситуация в связи с событиями вокруг Украины остается сложной. Боевые действия в этой стране продолжаются. Специальную военную операцию Россия начала 24 февраля 2022 года. Число жертв среди военнослужащих и мирного населения продолжает расти. Многие государства ввели и продолжают вводить против РФ жесткие санкции.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/227963/
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