Избирательность при проверке дипломов. ГКНБ ответил депутату Адахану Мадумарову

В ГКНБ ответили на заявления депутата ЖК Адахана Мадумарова о том, что ведомство применяет избирательный подход при проверке дипломов госслужащих.

Как отмечают в пресс-центре Госкомитета, спецслужбы продолжают проверку подлинности дипломов о высшем образовании государственных и муниципальных служащих всех уровней. По его итогам следственные органы будут принимать по каждому выявленному факту соответствующие процессуальные решения в рамках законодательства.

Вместе с тем, как подчеркивается, наблюдаются попытки со стороны отдельных гражданских активистов и депутатов парламента, в частности Адахана Мадумарова, придать указанной работе ГКНБ негативную окраску.

В ведомстве отмечают, что предварительный анализ наработанных материалов показывает, что нарушения можно квалифицировать по следующим группам:

Лица, получившие дипломы о высшем образовании в нарушение законодательства КР, выраженное в невыполнении требований государственного образовательного стандарта (отсутствие связи с вузом, фактическое пребывание за рубежом, непосещение зачетов и экзаменов и других).

В качестве примера ГКНБ приводит ситуацию вокруг обучения бывшего депутата ЖК КР от партии «Бутун Кыргызстан» Орозайым Нарматовой в Джалал-Абадском государственном университете, которая в период экзаменационных сессий длительное время пребывала за рубежом.

Лица, предоставившие для поступления в вузы поддельные документы о начальном образовании (аттестаты о среднем образовании, академические справки и другие).

Ведомство указывает на ситуацию вокруг незаконного поступления на основании поддельных документов кандидатом в депутаты ЖК КР от партии «Бутун Кыргызстан» Кыянбеком Сатыбалдиевым в Джалал-Абадский университет экономики и предпринимательства.

Лица, использовавшие поддельные дипломы для трудоустройства, а также в целях получения на основании этого второго высшего образования по ускоренной программе и так далее.

В ГКНБ снова привели факт подделки и использования поддельного диплома кандидатом в депутаты ЖК КР от партии «Бутун Кыргызстан» Жолдошбеком Токсобаевым.

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Уточняется, что фактам причастности к изготовлению поддельных документов об образовании соответствующих работников учебных заведений также будут даны правовые оценки в соответствии с законодательством.

Отметим, все выявленные факты нарушений связаны с членами одной партии — «Бутун Кыргызстан», лидером которой является Адахан Мадумаров. Но в ГКНБ все же настаивают, что «утверждения об избирательности подхода к проверкам не соответствуют действительности и свидетельствуют о попытках создать негативный фон вокруг действий органов национальной безопасности и желании придать подобным материалам политическую окраску, увести фигурантов от ответственности».

ГКНБ уверен в том, что общественность страны в состоянии дать объективную оценку, мягко говоря, «печальным последствиям деятельности» обладателей поддельных дипломов, мнения которых из-за реальной некомпетентности и отсутствия получивших знаний подвергает опасности общество страны.

Госкомитет национальной безопасности просит воздержаться от каких-либо комментариев относительно проводимой проверки дипломов до ее окончания и официального объявления итогов.

Отметим, ранее депутат ЖК Адахан Мадумаров заявил, что проверка дипломов среди госслужащих проводится выборочно.

«То, что проверяют дипломы, хорошо. Но плохо то, что подозрения в получении фальшивого диплома производятся выборочно. По принципу «ты мне не нравишься и я тебе покажу, а ты относишься к моему кругу, поэтому я закрою глаза». При получении поддельного документа об образовании не видел, чтобы привлекли к ответственности преподавателей или ректоров того или иного вуза. Если бы их тоже привлекали к ответственности, то вопрос выдачи и получения диплома исчез бы. К сожалению, мне пока кажется, что проверка идет только избирательно», — говорил нардеп.

Отметим, 9 марта в Кочкоре повесилась учительница. У нее нашли фальшивый диплом.

Поручение проверить документы спецслужбам дал президент Садыр Жапаров. Проверка начата после скандала с депутатом парламента Орозайым Нарматовой. Ее обвинили в том, что она использовала поддельное удостоверение о высшем образовании и незаконно стала депутатом Жогорку Кенеша. ЦИК лишила ее мандата.