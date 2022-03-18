01:45
USD 89.32
EUR 96.95
RUB 1.00
Общество

Избирательность при проверке дипломов. ГКНБ ответил депутату Адахану Мадумарову

В ГКНБ ответили на заявления депутата ЖК Адахана Мадумарова о том, что ведомство применяет избирательный подход при проверке дипломов госслужащих.

Как отмечают в пресс-центре Госкомитета, спецслужбы продолжают проверку подлинности дипломов о высшем образовании государственных и муниципальных служащих всех уровней. По его итогам следственные органы будут принимать по каждому выявленному факту соответствующие процессуальные решения в рамках законодательства.

Вместе с тем, как подчеркивается, наблюдаются попытки со стороны отдельных гражданских активистов и депутатов парламента, в частности Адахана Мадумарова, придать указанной работе ГКНБ негативную окраску.

В ведомстве отмечают, что предварительный анализ наработанных материалов показывает, что нарушения можно квалифицировать по следующим группам:

  • Лица, получившие дипломы о высшем образовании в нарушение законодательства КР, выраженное в невыполнении требований государственного образовательного стандарта (отсутствие связи с вузом, фактическое пребывание за рубежом, непосещение зачетов и экзаменов и других).

В качестве примера ГКНБ приводит ситуацию вокруг обучения бывшего депутата ЖК КР от партии «Бутун Кыргызстан» Орозайым Нарматовой в Джалал-Абадском государственном университете, которая в период экзаменационных сессий длительное время пребывала за рубежом.

  • Лица, предоставившие для поступления в вузы поддельные документы о начальном образовании (аттестаты о среднем образовании, академические справки и другие).

Ведомство указывает на ситуацию вокруг незаконного поступления на основании поддельных документов кандидатом в депутаты ЖК КР от партии «Бутун Кыргызстан» Кыянбеком Сатыбалдиевым в Джалал-Абадский университет экономики и предпринимательства.

  • Лица, использовавшие поддельные дипломы для трудоустройства, а также в целях получения на основании этого второго высшего образования по ускоренной программе и так далее.

В ГКНБ снова привели факт подделки и использования поддельного диплома кандидатом в депутаты ЖК КР от партии «Бутун Кыргызстан» Жолдошбеком Токсобаевым.

Читайте по теме
Проверка дипломов: 9 человек признались в подделке, еще 16 уволились сами

Уточняется, что фактам причастности к изготовлению поддельных документов об образовании соответствующих работников учебных заведений также будут даны правовые оценки в соответствии с законодательством.

Отметим, все выявленные факты нарушений связаны с членами одной партии — «Бутун Кыргызстан», лидером которой является Адахан Мадумаров. Но в ГКНБ все же настаивают, что «утверждения об избирательности подхода к проверкам не соответствуют действительности и свидетельствуют о попытках создать негативный фон вокруг действий органов национальной безопасности и желании придать подобным материалам политическую окраску, увести фигурантов от ответственности».

ГКНБ уверен в том, что общественность страны в состоянии дать объективную оценку, мягко говоря, «печальным последствиям деятельности» обладателей поддельных дипломов, мнения которых из-за реальной некомпетентности и отсутствия получивших знаний подвергает опасности общество страны.

Госкомитет национальной безопасности просит воздержаться от каких-либо комментариев относительно проводимой проверки дипломов до ее окончания и официального объявления итогов.

Отметим, ранее депутат ЖК Адахан Мадумаров заявил, что проверка дипломов среди госслужащих проводится выборочно.

«То, что проверяют дипломы, хорошо. Но плохо то, что подозрения в получении фальшивого диплома производятся выборочно. По принципу «ты мне не нравишься и я тебе покажу, а ты относишься к моему кругу, поэтому я закрою глаза». При получении поддельного документа об образовании не видел, чтобы привлекли к ответственности преподавателей или ректоров того или иного вуза. Если бы их тоже привлекали к ответственности, то вопрос выдачи и получения диплома исчез бы. К сожалению, мне пока кажется, что проверка идет только избирательно», — говорил нардеп.

Отметим, 9 марта в Кочкоре повесилась учительница. У нее нашли фальшивый диплом.

Поручение проверить документы спецслужбам дал президент Садыр Жапаров. Проверка начата после скандала с депутатом парламента Орозайым Нарматовой. Ее обвинили в том, что она использовала поддельное удостоверение о высшем образовании и незаконно стала депутатом Жогорку Кенеша. ЦИК лишила ее мандата.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/227959/
просмотров: 30
Версия для печати
Материалы по теме
Дело Адахана Мадумарова. Обвиняемый назвал материалы выдуманными
ГКНБ опровергает информацию о передаче госорганам двух машин Камчи Кольбаева
Гражданина с поддельным паспортом России задержали пограничники Кыргызстана
Очередное обновленное здание ГКНБ в Иссык-Кульской области открыл президент
В Кыргызстан пытались незаконно ввезти телефоны и газовые устройства
В ГКНБ сообщили, что обыск в 24.kg был проведен в рамках уголовного дела
В 24.kg изъяли технику, забрали на допрос гендиректора и редакторов
В редакции 24.kg обыск. Пришли сотрудники ГКНБ
В Сокулуке организовали «земельную мафию». Задержаны сотрудники Минсельхоза
Задержаны сторонники Ташова и Куренова. Их подозревают в попытке госпереворота
Популярные новости
Снег и&nbsp;морозы ожидают в&nbsp;Бишкеке на&nbsp;следующей неделе Снег и морозы ожидают в Бишкеке на следующей неделе
Все 29&nbsp;маршрутов движения муниципальных автобусов в&nbsp;Бишкеке Все 29 маршрутов движения муниципальных автобусов в Бишкеке
Автобусный маршрут &#8470;&nbsp;46&nbsp;закрывают в&nbsp;Бишкеке Автобусный маршрут № 46 закрывают в Бишкеке
Горнолыжные базы Кыргызстана. Где покататься этой зимой и&nbsp;сколько это стоит Горнолыжные базы Кыргызстана. Где покататься этой зимой и сколько это стоит
Бизнес
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo;: итоги 2023 года и&nbsp;масштабные цели на&nbsp;2024-й ЗАО «МПЦ»: итоги 2023 года и масштабные цели на 2024-й
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; успешно завершил газификацию населенного пункта &laquo;Товарная&raquo; «Газпром Кыргызстан» успешно завершил газификацию населенного пункта «Товарная»
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; продолжает сдачу объектов проекта Digital CASA «Кыргызтелеком» продолжает сдачу объектов проекта Digital CASA
Как кыргызстанцам отправлять деньги из&nbsp;России Как кыргызстанцам отправлять деньги из России
29 января, понедельник
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
28 января, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 29 января: ожидается снег
20:04
ДТП в Балыкчи. Экс-начальника ОВД водворили в ИВС
19:00
Афиша Бишкека на неделю: саундтреки в исполнении оркестра и выставки
16:00
Чудаки парковки. Водители ставят машины на тротуарах, мешая пешеходам
15:00
Река Ак-Буура и летняя Тамга. Фото и видео читателей 24.kg