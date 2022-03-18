Кыргызстанцев приглашают к участию в международном конкурсе по экологии

Детей из Кыргызстана приглашают участвовать в международном творческом конкурсе по экологии. Об этом сообщили в Русском доме в Бишкеке.

По его данным, принимаются работы в номинациях «компьютерная графика», «изобразительное искусство», «скульптура», «хендмейд», «видео» и «литературное произведение».

Конкурс проводится в двух возрастных категориях: среди участников младше 12 лет и в возрасте 13-17 лет. Для участия нужно до 25 марта 2022 года заполнить регистрационную форму на сайте организатора.

Главный приз — поездка в Байкальскую Международную школу. Подробная информация доступна на официальном сайте конкурса.