01:41
USD 89.32
EUR 96.95
RUB 1.00
Общество

Кыргызстанцев приглашают к участию в международном конкурсе по экологии

Детей из Кыргызстана приглашают участвовать в международном творческом конкурсе по экологии. Об этом сообщили в Русском доме в Бишкеке.

По его данным, принимаются работы в номинациях «компьютерная графика», «изобразительное искусство», «скульптура», «хендмейд», «видео» и «литературное произведение».

Конкурс проводится в двух возрастных категориях: среди участников младше 12 лет и в возрасте 13-17 лет. Для участия нужно до 25 марта 2022 года заполнить регистрационную форму на сайте организатора.

Главный приз — поездка в Байкальскую Международную школу. Подробная информация доступна на официальном сайте конкурса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/227955/
просмотров: 48
Версия для печати
Материалы по теме
Вернуть платный въезд через экопост в Балыкчи предлагает депутат
На Иссык-Куле установили искусственные гнезда для водоплавающих птиц
Журналисты 24.kg стали призерами национальной премии «Стремление-2023»
В Бишкеке подвели итоги премии «Алтын калем» и назвали имена победителей
В Кыргызстане стартовал конкурс чтецов Корана
Добыча нефрита в Чон-Кызыл-Суу. Навредит ли разработка месторождения экологии?
Проголосуйте. Кыргызстанец выступит в финале конкурса детской песни в Москве
В Бишкеке прошло состязание акынов-импровизаторов
Стартовал конкурс на создание логотипа бренда «Сделано в Кыргызстане»
Борьба со смогом в Бишкеке: что успели сделать власти к холодам
Популярные новости
Снег и&nbsp;морозы ожидают в&nbsp;Бишкеке на&nbsp;следующей неделе Снег и морозы ожидают в Бишкеке на следующей неделе
Все 29&nbsp;маршрутов движения муниципальных автобусов в&nbsp;Бишкеке Все 29 маршрутов движения муниципальных автобусов в Бишкеке
Автобусный маршрут &#8470;&nbsp;46&nbsp;закрывают в&nbsp;Бишкеке Автобусный маршрут № 46 закрывают в Бишкеке
Горнолыжные базы Кыргызстана. Где покататься этой зимой и&nbsp;сколько это стоит Горнолыжные базы Кыргызстана. Где покататься этой зимой и сколько это стоит
Бизнес
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo;: итоги 2023 года и&nbsp;масштабные цели на&nbsp;2024-й ЗАО «МПЦ»: итоги 2023 года и масштабные цели на 2024-й
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; успешно завершил газификацию населенного пункта &laquo;Товарная&raquo; «Газпром Кыргызстан» успешно завершил газификацию населенного пункта «Товарная»
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; продолжает сдачу объектов проекта Digital CASA «Кыргызтелеком» продолжает сдачу объектов проекта Digital CASA
Как кыргызстанцам отправлять деньги из&nbsp;России Как кыргызстанцам отправлять деньги из России
29 января, понедельник
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
28 января, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 29 января: ожидается снег
20:04
ДТП в Балыкчи. Экс-начальника ОВД водворили в ИВС
19:00
Афиша Бишкека на неделю: саундтреки в исполнении оркестра и выставки
16:00
Чудаки парковки. Водители ставят машины на тротуарах, мешая пешеходам
15:00
Река Ак-Буура и летняя Тамга. Фото и видео читателей 24.kg