Бермет Барыктабасова: Около 70 тысяч медиков в Кыргызстане нищенствуют

Медработники, по данным Нацстаткома, находятся в самой низкой сфере по оплате труда. Об этом на пресс-конференции в 24.kg сообщила независимый эксперт Бермет Барыктабасова.

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«Медики за свою консультацию получают 33 сома. Так рассчитали расценки. Это дешевле, чем поставить клизму, булка хлеба столько стоит. Уровень зарплаты на уровне холопского труда. Медуслуги давно не стоят столько, сколько по прейскуранту», — отметила она.

Бермет Барыктабасова добавила, что любые повышения зарплат медикам остаются на уровне фокуса. «У врачей при этом забирают какие-то надбавки и перекраивают на основной оклад. Но он все равно остается мизерным», — сказала она.

Сегодня средняя зарплата по стране, по данным Нацстаткома, — около 17 тысяч сомов, а у медработников она примерно 10 тысяч. Около 70 тысяч медработников буквально нищенствуют. Бермет Барыктабасова

Эксперт добавила, что сегодня медицине очень сложно. «Мы повсюду видим угрозу разрушения принципов, разрушения профессии, нарушения этики профессии. Когда уполномоченный орган, который призван обеспечить условия труда медикам, наоборот, создает ситуацию хаоса, безысходности и совершенно непонятных действий», — отметила она.