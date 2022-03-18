Скандал в семье двоеженца: старшая жена избила младшую

Юристы правозащитной организации «Справедливость» рассказали о скандале в семье двоеженца из Сузакского района.

По словам адвокатов, 30-летний мужчина обманом женился на 19-летней девушке, сообщив ей, что разведен. Но спустя месяц после брака привел в дом первую супругу, а вторую жену перевез к родителям.

По словам свидетелей, женщины постоянно конфликтовали. «Когда так называемая старшая жена напала на младшую, супруг и свекровь вмешались и избили втроем вторую. Телефон у нее отобрали, чтобы та не могла никому позвонить», — рассказали юристы со ссылкой на свидетелей.

В результате мужчине инкриминировали статью «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» Кодекса о проступках. В связи с декриминализацией проступка теперь ему вменяют статью «Семейное насилие» Кодекса о правонарушениях. Дело прекратили и передали участковым Сузакского РОВД.

Адвокат Элдорбек Бакиров, защищающий интересы младшей жены, заявил, что не согласен с таким решением. По его мнению, даже с учетом декриминализации проступка следователь должен был оставить статью «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» (наложение штрафа в размере 200 расчетных показателей либо привлечение к общественным работам на срок от 20 до 40 часов).

Он отмечает, что следователь должен был передать материалы дела участковым в день вступления в силу новых кодексов, а он продержал их у себя 27 дней. Участковые до сих пор не приняли никаких мер.

Сузакский районный суд признал законным постановление следователя о прекращении дела. Однако Джалал-Абадский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу адвоката, отменил решение первой инстанции, признав постановление следователя о прекращении досудебного производства незаконным и необоснованным. Для устранения допущенных нарушений материалы дела передали в следственный отдел Сузакского РОВД.