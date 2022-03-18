20:16
USD 85.68
EUR 91.44
RUB 1.18
Общество

В Бишкеке задержали казахстанца за незаконное пересечение границы

В Бишкеке задержали казахстанца за незаконное пересечение границы Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Отмечается, что Служба по противодействию экстремизму и незаконной миграции получила информацию о том, что иностранный гражданин на регулярной основе незаконно пересекает госграницу.

В результате специальных мероприятий в Бишкеке задержали 53-летнего гражданина РК.

При опросе задержанный рассказал, что в 2019 году в связи с возникшими крупными финансовыми задолженностями перед казахскими компаниями, чтобы избежать выплаты, незаконно пересек госграницу КР.

По имеющимся учетам, информация о въезде гражданина З.Ф. на территорию Кыргызстана отсутствует. По факту возбуждено уголовное дело по статье 378 УК КР «Незаконное пересечение государственной границы КР».

Проводятся дополнительные следственно-оперативные мероприятия.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/227930/
просмотров: 2044
Версия для печати
Материалы по теме
Арест врачей. В дело просят вмешаться генерального прокурора
Арест врачей. Начат сбор средств для помощи задержанным медикам
Арест врачей. Медицинское сообщество выступило с обращением к президенту
Дело «Керемет Банка». Двух сотрудников ГКНБ водворили в СИЗО-1 Бишкека
В ГКНБ рассказали подробности задержания сотрудников милиции в Сузаке
В Сузаке ГКНБ задержал милиционеров. Среди них замначальника ОВД
Дело «Керемет Банка». Задержаны два сотрудника ГКНБ
Заместителя председателя «Керемет Банка» водворили на гауптвахту
Массовые задержания: комментарий юристов
В Бишкеке задержан заместитель председателя «Керемет банка»
Популярные новости
Рождество Христово. Как и&nbsp;почему отмечают праздник Рождество Христово. Как и почему отмечают праздник
В&nbsp;детской больнице не&nbsp;комментируют арест врачей в&nbsp;интересах следствия В детской больнице не комментируют арест врачей в интересах следствия
Кыргызстан ждет аномальный холод&nbsp;&mdash; прогноз МЧС Кыргызстан ждет аномальный холод — прогноз МЧС
Арест врачей. Минздрав наконец прокомментировал ситуацию Арест врачей. Минздрав наконец прокомментировал ситуацию
Бизнес
Глядя в&nbsp;будущее. Инновационные, экологически безопасные продукты Аcer Глядя в будущее. Инновационные, экологически безопасные продукты Аcer
&laquo;Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН&raquo; признан лучшим банком в&nbsp;двух номинациях Visa «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» признан лучшим банком в двух номинациях Visa
ОАО &laquo;Керемет Банк&raquo; преподнес своим клиентам приятный сюрприз! ОАО «Керемет Банк» преподнес своим клиентам приятный сюрприз!
Оплатить в&nbsp;Globus по&nbsp;QR&nbsp;&laquo;О!Деньги&raquo; теперь можно и&nbsp;через другие приложения Оплатить в Globus по QR «О!Деньги» теперь можно и через другие приложения
7 января, суббота
14:50
Еще раз о погоде. МЧС прогнозирует мороз до −38 Еще раз о погоде. МЧС прогнозирует мороз до −38
14:31
Глава МИД Узбекистана и посол Кыргызстана обсудили перспективы сотрудничества
14:00
Продуктовая корзина Бишкека на 7 января. Сколько денег семья тратит на еду
13:00
Продуктовая корзина Бишкека. Как цены изменились за год
11:15
В Азербайджане открыли Торговый дом Кыргызстана