В Бишкеке задержали казахстанца за незаконное пересечение границы Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Отмечается, что Служба по противодействию экстремизму и незаконной миграции получила информацию о том, что иностранный гражданин на регулярной основе незаконно пересекает госграницу.

В результате специальных мероприятий в Бишкеке задержали 53-летнего гражданина РК.

При опросе задержанный рассказал, что в 2019 году в связи с возникшими крупными финансовыми задолженностями перед казахскими компаниями, чтобы избежать выплаты, незаконно пересек госграницу КР.

По имеющимся учетам, информация о въезде гражданина З.Ф. на территорию Кыргызстана отсутствует. По факту возбуждено уголовное дело по статье 378 УК КР «Незаконное пересечение государственной границы КР».

Проводятся дополнительные следственно-оперативные мероприятия.