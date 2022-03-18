В Джети-Огузском районе открыли новый ЦОН

В Джети-Огузском районе Иссык-Кульской области открыли новый ЦОН. Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифрового развития.

ЦОН Джети-Огузского района работает с 2017 года, но площадь помещения составляла 67 квадратных метров, органы загса и паспортизации находились в разных зданиях, а касса — в третьем, что создавало много неудобств.

В итоге к ЦОНу района сделали пристройку, а само здание капитально отремонтировали. На сегодня площадь центра составляет 214 квадратных метров.

«В новом ЦОН предоставляются все государственные услуги — загс, паспортизация и регистрация населения, а также регистрационный учет по месту жительства, приобретение гражданства КР по упрощенному порядку, выдача облачной электронной цифровой подписи и многие другие. Здесь также находятся справочно-информационная стойка, касса, нотариус, фотосалон, комната матери и ребенка, зона обслуживания и удобная зона ожидания. ЦОН оснащен современным оборудованием», — отметил глава Минцифры Талант Иманов.

Отмечается, что в новом здании установлены электронная очередь и камеры видеонаблюдения. Предусмотрены также условия для людей с ограниченными возможностями здоровья.

В Джети-Огузском районе 13 айыл окмоту и проживают 87 тысяч человек. ЦОН может обслуживать в среднем ежедневно до 200 человек в день.

По данным Минцифры, с начала текущего года открыты четыре новых ЦОН.