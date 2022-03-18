В Джети-Огузском районе открыли новый ЦОН

В Джети-Огузском районе Иссык-Кульской области открыли новый ЦОН. Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифрового развития.
ЦОН Джети-Огузского района работает с 2017 года, но площадь помещения составляла 67 квадратных метров, органы загса и паспортизации находились в разных зданиях, а касса — в третьем, что создавало много неудобств.
В итоге к ЦОНу района сделали пристройку, а само здание капитально отремонтировали. На сегодня площадь центра составляет 214 квадратных метров.
Отмечается, что в новом здании установлены электронная очередь и камеры видеонаблюдения. Предусмотрены также условия для людей с ограниченными возможностями здоровья.
В Джети-Огузском районе 13 айыл окмоту и проживают 87 тысяч человек. ЦОН может обслуживать в среднем ежедневно до 200 человек в день.
По данным Минцифры, с начала текущего года открыты четыре новых ЦОН.