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Общество
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

СМИ: Пять стран пообещали не задерживать российские самолеты. Кыргызстан тоже

Власти Кубы, Венесуэлы, Шри-Ланки, Аргентины и Кыргызстана официально пообещали не задерживать российские самолеты. Об этом сообщает «АТОР» со ссылкой на источники в Росавиации.

По его данным, несмотря на отсутствие рисков арестов, перевозчики пока не спешат выполнять рейсы в эти государства.

По словам представителей авиаотрасли, такая информация имеет «небольшую практическую полезность» на фоне кризиса и невозможности в полной мере использовать флот на зарубежных направлениях.

Однако перевозчики не исключают, что в будущем полеты в эти страны будут выполняться. Но только после того, как завершатся переговоры с лизингодателями и решится вопрос с перерегистрацией воздушных судов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/227903/
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