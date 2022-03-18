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Общество

Сход лавин. Дорогу Бишкек — Нарын — Торугарт планируют открыть в субботу

Дорогу Бишкек — Нарын — Торугарт планируют открыть в субботу. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса.

В ведомстве напомнили, что накануне на перевале сошла лавина общим объемом более одного миллиона кубометров, а на проезжей части — 80 тысяч кубометров.

«В настоящее время на месте схода лавины работают дорожники ДЭУ № 41 Минтранскома. Для скорейшей расчистки трассы направлено еще три погрузчика. Сейчас там работают шесть погрузчиков. Еще три будут направлены сегодня. Дорога, вероятно, откроется в субботу», — отметили в ведомстве.

В связи с неустойчивой погодой Минтранском просит водителей большегрузных автомашин воздержаться от поездок по перевалам, чтобы не создавать заторы. «Есть также вероятность схода снежных лавин, просим соблюдать дистанцию между автотранспортом 500 метров, чтобы не попасть под лавину», — отметили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/227895/
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