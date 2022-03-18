В Кыргызстане лечение от коронавируса получает 219 человек. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечится 122 человека, в больницах — 97. Из них 8 человек в крайне тяжелом состоянии, 35 — в тяжелом. Состояние 69 больных (или 61,6 процента) оценивают как средней тяжести.

За сутки по республике выздоровел 31 человек, из них в Бишкеке — 9, Оше — 5, Чуйской области — 6, Ошской — 3, Таласской — 1, Нарынской — 1, Иссык-Кульской — 3, Джалал-Абадской — 2, Баткенской — 1.

С начала марта 2020 года, по официальным данным, выздоровели 196 тысяч 16 человек.