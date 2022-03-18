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Общество

Российского бизнесмена Леонида Маевского приговорили к 11 годам колонии

К 11 годам колонии строгого режима приговорил Мещанский райсуд Москвы экс-депутата Госдумы от КПРФ и бывшего акционера ростовского холдинга «Юнитайл» (один из крупнейших российских производителей керамической плитки) Леонида Маевского. Об этом сообщает «Коммерсант».

Он признан виновным в вымогательстве $37,5 миллиона у акционеров «Альфа-групп» и компании А1 Михаила Фридмана и Петра Авена, а также вышедшего на днях из состава владельцев Альфа-банка Германа Хана. Оказывавшие Маевскому содействие юрист Владимир Афонькин и бывший пресс-секретарь холдинга «Юнитайл» Максим Букин получили по десять лет.

В Кыргызстане российский бизнесмен Леонид Маевский известен тем, что обвинял политика Омурбека Текебаева в том, что тот якобы взял у него и не вернул $1 миллион за допуск к управлению компанией «Альфа Телеком».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/227889/
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