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Общество

Арендаторы земель задолжали мэрии Бишкека более 800 миллионов сомов

Арендаторы земель задолжали мэрии Бишкека более 800 миллионов сомов. Об этом на заседании постоянной комиссии БГК по ЖКХ сообщил директор департамента по управлению муниципальным имуществом Нурдан Орунтаев.

По его словам, один арендатор должен 450 миллионов сомов.

«Там есть судебное решение, я тоже провел анализ, половина там просто завышена. Будем разбираться», — отметил Нурдан Орунтаев.

По другим должникам проводится работа. «В прошлом году удалось взыскать около 30 миллионов сомов. С момента моего назначения путем переговоров возместили около 15 миллионов. Я поставил задачу юротделу активизировать работу по конкретным объектам. В планах у меня есть до конца года возместить 150 миллионов сомов», — сказал глава департамента.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/227878/
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