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Общество

В Кыргызстане покажут документальный фильм о тренере Нурбеке Изабекове

В Кыргызстане покажут документальный фильм о главном тренере женской сборной по вольной борьбе Нурбеке Изабекове. Об этом сообщает студия «Кыргызтелефильм».

«Премьерный показ документального фильма «Нурбек агай» состоится сегодня в 17.00 в ОТРК. В нем примут участие герой картины, его воспитанницы Айсулуу Тыныбекова, Мээрим Жуманазарова, Айпери Медет кызы, видные деятели культуры и кино. Зритель узнает много интересного об этом удивительном человеке, победителе по жизни, который, и как спортсмен, и как выдающийся тренер, неоднократно добивался побед самого высокого уровня. Борцовский зал для Нурбека Изабекова навсегда стал и увлечением, и работой, и его судьбой», — говорится в сообщении.

студии «Кыргызтелефильм»
Фото студии «Кыргызтелефильм». Кадр из документального фильма «Нурбек агай»

Уточняется, что съемки проходили в Иссык-Кульской области, а также в Казахстане во время подготовки спортсменок к Олимпиаде в Токио.

Режиссер и автор сценария — народный артист Кыргызстана Тынай Ибрагимов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/227873/
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