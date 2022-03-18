В селе Кызыл-Суу Джети-Огузского района начал работать филиал ГУ «Кадастр». Об этом 24.kg сообщили в госучреждении.

По его данным, «Кадастр» совместно с Фондом развития Иссык-Кульской области построили новое здание для филиала. Закупили также необходимую технику для работы — компьютеры, принтеры и расходные материалы. Филиал принимает граждан по вопросам регистрации прав на недвижимое имущество и участки.

Для удобства клиентов внутри филиала установили три терминала для оплаты различных услуг, а также банкомат. В 2022 году планируется также провести здесь ремонт на 2 миллиона сомов.