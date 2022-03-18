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Общество

В селе Орто-Орукту открылся новый швейный цех на 120 рабочих мест

В селе Орто-Орукту открылся новый швейный цех на 120 рабочих мест. Об этом сообщили в Фонде развития Иссык-Кульской области.

Фонда развития Иссык-Кульской области
Фото Фонда развития Иссык-Кульской области. В селе Орто-Орукту открылся новый швейный цех на 120 рабочих мест

По его данным, на открытие объекта выделили 12 миллионов 500 тысяч сомов. Цех уже работает в полном объеме. Швейные изделия экспортируются во все регионы Кыргызстана и за границу.

Цель открытия фабрики — обеспечение работой сельского населения и развитие легкой промышленности. Напомним, что в 2021 году Фонд развития Иссык-Кульской области выделил более 185 миллионов сомов на открытие швейных цехов в разных частях региона.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/227862/
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