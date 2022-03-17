18 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро», «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-17.00 — 6-й микрорайон, 28, проспект Чуй, 273, отрезки улиц Ахунбаева, Садырбаева, Пушкина, Уметалиева, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Шералиева, Кара-Кужур);

9.30-14.00 — улица Байтика Баатыра, 7б;

10.00-15.00 — жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Иссык-Кол, Сон-Кол, Кара-Жыгач);

9.00-14.00 — 12-й микрорайон, 8, 25-27, 30, улица Нуркамал, 1;

9.30-16.00 — отрезки улиц Мичурина, Усенбаева, Жибек Жолу.

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Садовое (улицы Учхозская, 8 Марта), Дачное (улицы Шевченко, Рыбака, Новая, Ленина, 40 лет Победы, Чехова, Строительная, Жукова, Северная, Ломоносова, Восточная, Береговая), Кара-Жыгач, Беш-Кунгей (улицы Ткачева, Проектируемая, Новая), Арашан (улицы Молдобека, Кошокбека, Полевая), Кой-Таш, Октябрьское, I-е отделение (улицы Школьная, Лермонтова, Герцена, Почтовая, Садыкбека, Фабричная, 60 лет Киргизии, Молодежная, Парковая), Лебединовка (проспект Ленина), Маевка (улицы Совхозная, Школьная, Веселая), Гроздь (улицы Гроздненская, Садовая), жилмассивы «Алтын-Казык», «Тендик», «Орбита», «Оскон-Ордо»;

Сокулукский РЭС

10.00-17.00 — села Манас (улицы Северная, Широкая, Совхозная, Степная, Западная, Комсомольская, Проектируемая, Бакинская, тупики Северный, Дача СУ, Лесхоз, животноводческий комплекс), Ак-Жол (улицы Дачная, Восточная, Фрунзе, Госпитомник, Проектируемая, Школьная, Ак-Чий, Ынтымак, Станция «Кормовик»), Комсомольское (улицы Восточная, Проектируемая, Лесная, Чуйская, Дорожная, Тупик, Южная, Новая, Строительная);

9.00-16.00 — села Северное (улицы Заводская, Советская), Учкун (улицы Береговая, Акатай, Пионерская, 2-й жилмассив);

9.30-17.00 — села Сокулук (улицы Свобода, Зеленая, Торговая, Заречная, Урожайная, 60 лет Киргизии, Проектируемая, Индустриальная, 50 лет Октября, Краснодарская, Белинская, Новая, Фрунзе, переулок Зеленый), Кунтуу (улицы Ашырбек, Исмаила, Иманалиева, Джамгырчинова, Момунжанова, Молдосан, Новая, Сейдесенбаева, Проектируемая), Городская Селекция (улицы Таш-Рабат, Парковая, Ала-Арчинская, Плодоовощная, Еркеев Марс, 1-я Проектируемая, Селекционная, Селекция, Кипкалова), Орок (улицы Проектируемая, 2-я Кавказская, Коновалова, Багорная, Орокская, Октябрьская, Шарбашатская, Молодежная, Новая, Раманкула), Кашка-Баш (улицы Виноградная, Исманова, Садовая, Арыкбаева, Новостройка), Калтар, Джал (улица Проектируемая);

9.00-17.00 — села Новопавловка (жилмассив «Ак-Ордо», улицы Проектируемая, Эркин-Тоо, Ала-Тоо, новостройка);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Спартак (улица Ленина, кошара), Беловодское (улица Колхозная), Садовое (улица Октябрьская);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Вознесеновка (улицы Лермонтова, Луговая, Токтогула, Кирова), Эфиронос (улица Степная);

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — город Кара-Балта (улица 40 лет Киргизии, 5, 10), села Калининское (улица Красновосточная);

12.00-17.00 — села Ак-Башат, Арал, Айдарбек;

Кантский РЭС

8.00-18.00 — город Кант (улицы Восточная, МПС), села Ак-Кудук (улицы Северная, Новая жизнь, Пушкина, Токтогула);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — села Юрьевка (улицы Украинская Береговая), Красная Речка (улицы Пионерская, Кривощекова), Гидростроитель, Дружба;

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — села Кош-Коргон, Кара-Добо, Искра, Восточное, Чуй (улицы Космонавтов, Бригадная);

Токмакский РЭС

9.00-17.00 — город Токмак (улицы Набережная, Луговая, Шамсинская, 4, Жантаева, 17, Дружбы, Сахзавод);

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — город Кемин (улицы Восточная, Чапаева, Фрунзе), села Шабдан (улица Кемел), Жол-Булак (улица Сартай), Чолок.

3 Иссык-Кульская область Иссык-Кульская область

9.00-17.00 — села Тогуз-Булак, Кабак, Чырак, Тосор, Бает;

8.30-17.00 — села Чон-Сары-Ой, Чок-Тал, Тамчы, Чырпыкты, Орнок;

8.00-13.00 — села Дон-Тала, Калкагар, Ала-Баш, Тура-Суу;

13.00-17.00 — село Кызыл-Туу.

4 Ошская область Ошская область

8.00-17.00 — села Жаны-Турмуш, город Ош (улицы Навои, Курманджан Датки, Гулистан, Ремесленников, Давыдов, Курбанов, 1 Мая, Жупас, Бостон).

5 Баткенская область Баткенская область

8.00-17.00 — город Сулюкта (улицы Советская, Товарная), село Орозбеков.

6 Таласская область