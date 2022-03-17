Конфликт в Украине. Главные новости 17 марта к этому часу

Боевые действия в Украине продолжаются. Специальную военную операцию Россия начала 24 февраля 2022 года. Число жертв среди военнослужащих и мирного населения продолжает расти. Многие страны ввели и продолжают вводить против РФ жесткие санкции.

24.kg продолжает отслеживать ситуацию 17 марта. Мы собрали последние на 18.00, самые важные новости, которые касаются Украины.

Кыргызстан на фоне Украины — У здания посольства России в Бишкеке прошел пикет в поддержку Украины. К дипмиссии вышли несколько человек, в том числе глава правозащитного центра «Кылым шамы» Азиза Абдирасулова и гражданский активист Ондуруш Токтонасыров. Милиция увезла их в ГУВД, сославшись на запрет суда о проведении акций протеста у здания посольства. Фото 24.kg. Пикет у российского посольства — Вагоны с пшеницей, сахаром и растительным маслом для Кыргызстана простаивают на российско-казахской границе. По словам депутата Жогорку Кенеша Бакыта Торобаева, кыргызские предприниматели не могут довезти свой товар. Он призвал решить вопрос, «так как он будет иметь последствия для продовольственной безопасности».

О переговорах России и Украины — Из заявлений пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова: российско-украинские переговоры должны продолжиться в четверг, российская делегация готова работать круглосуточно;

заключение документа с Киевом, согласование хорошо понятных параметров и их выполнение могут очень быстро прекратить происходящее в Украине;

на вопрос, близки ли Россия и Украина к подписанию договоренностей: нет, работа продолжается — когда будет прогресс, мы сообщим;

Россия не сможет принять во внимание решение Международного суда по операции в Украине.

Узбекистан об Украине Министр иностранных дел РУз Абдулазиз Камилов выступил с докладом на заседании Сената Олий Мажлиса: Узбекистан привержен поиску мирного разрешения ситуации и урегулированию конфликта дипломатическими средствами. Для этого должны быть немедленно прекращены военные действия и насилие;

исходя из национальных интересов, Узбекистан будет продолжать сотрудничество с Россией и Украиной;

мы продолжим оказывать гуманитарную помощь Украине в это непростое время;

Узбекистан признает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины;

мы не признаем Донецк и Луганск отдельными республиками.

Президент Украины выступил в Бундестаге — Владимир Зеленский заявил: о нерешительности властей Германии;

о новой стене в Европе, которую строит Россия по аналогии с Берлинской;

об уверенности, что Украина обязательно вступит в Евросоюз.

Россия об Украине — Из заявлений МИД РФ: будущее для Крыма — с Россией, санкции и угрозы со стороны США и их союзников этого не изменят;

Москва видит безучастную реакцию Запада на «зверства украинских подопечных» в Донбассе;

посольства Украины вербуют иностранцев в «добровольческий иностранный корпус Зеленского» для участия в боевых действиях против РФ;

принятый в Украине закон о коллаборационизме (призван наказывать за сотрудничество с Россией) предназначен для того, чтобы еще больше запугать не согласное с политикой Киева население страны.

Боевые действия — Заявления Министерства обороны России: США реализовывали в Украине секретный проект по изучению путей передачи человеку заболеваний через летучих мышей в течение многих лет;

в рамках проекта США в Украине по переносу высокопатогенного птичьего гриппа оценивалась возможность нанести при этом экономический ущерб;

ВС РФ уничтожили склад боеприпасов в Ровенской области, где хранились ракеты для комплекса «Точка-У»;

российские авиация и ПВО за прошедшие сутки сбили вертолеты Ми-24 и Ми-8, а также 12 беспилотников ВСУ;

российская авиация за сутки уничтожила 11 зенитных ракетных комплексов, в том числе дивизион С-300 Украины;

Минобороны РФ опубликует новый пакет документов о разработках биолабораторий Украины и представит результаты их экспертизы. — В Украине погибли более 7 тысяч российских солдат, пишет The New York Times со ссылкой на «консервативную оценку» американских спецслужб. Генштаб Вооруженных сил Украины оценивает потери российской армии в 13 тысяч 800 человек. Министерство обороны РФ о потерях сообщило только один раз 2 марта — 498 человек. — Свыше 7 тысяч жителей ДНР несколько суток остаются без электроснабжения из-за непрекращающихся обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, сообщило Министерство угля и энергетики ДНР. — Заместитель мэра Мариуполя Сергей Орлов дал интервью украинской версии журнала Forbes: в городе погибли 2 тысячи 358 человек. Но под завалами еще остаются люди, так что число погибших допустимо умножить вдвое;

80-90 процентов городских построек полностью или частично разрушены. Ни один завод не работает. «Азовсталь» разбомблена полностью;

люди берут воду из колодцев, из системы отопления и, как говорят, из луж. * Подтвердить или опровергнуть заявления сторон в условиях боевых действий практически невозможно.

— Социальная сеть Twitter удалила около 50 тысяч материалов о событиях в Украине с неточной или недостоверной информацией и навсегда заблокировала более 75 тысяч учетных записей. Об этом сообщила вице-президент компании по публичной политике Шинейд МакСуини. Our first priority is to remediate abuse at scale.



In line with our synthetic and manipulated media policy, we have labeled or removed more than 50,000 pieces of content and have permanently suspended more than 75,000 accounts. — Sinéad McSweeney (@smcs) March 16, 2022

Помощь Украине — Более 2 тысяч тонн грузов направили жителям Донецкой и Луганской народных республик, а также в Украину с начала гуманитарной операции, сообщили в пресс-службе МЧС России, передает ТАСС. — Президент США Джо Байден объявил о выделении дополнительных $800 миллионов военной помощи Украине. Он сказал, что, кроме прочего, в пакет войдут беспилотные летательные аппараты. Источники телеканалов «Си-эн-эн», «Эн-би-си» и издания Politico говорят, что США могут отправить Switchblade, известные как камикадзе-дроны, сообщило «Би-би-си». Фото из интернета. Запуск дрона Switchblade 300