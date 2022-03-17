Конфликт в Украине. Главные новости 17 марта к этому часу

Боевые действия в Украине продолжаются. Специальную военную операцию Россия начала 24 февраля 2022 года. Число жертв среди военнослужащих и мирного населения продолжает расти. Многие страны ввели и продолжают вводить против РФ жесткие санкции.
24.kg продолжает отслеживать ситуацию 17 марта. Мы собрали последние на 18.00, самые важные новости, которые касаются Украины.
Кыргызстан на фоне Украины
— У здания посольства России в Бишкеке прошел пикет в поддержку Украины. К дипмиссии вышли несколько человек, в том числе глава правозащитного центра «Кылым шамы» Азиза Абдирасулова и гражданский активист Ондуруш Токтонасыров. Милиция увезла их в ГУВД, сославшись на запрет суда о проведении акций протеста у здания посольства.
— Вагоны с пшеницей, сахаром и растительным маслом для Кыргызстана простаивают на российско-казахской границе. По словам депутата Жогорку Кенеша Бакыта Торобаева, кыргызские предприниматели не могут довезти свой товар. Он призвал решить вопрос, «так как он будет иметь последствия для продовольственной безопасности».
О переговорах России и Украины
— Из заявлений пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова:
- российско-украинские переговоры должны продолжиться в четверг, российская делегация готова работать круглосуточно;
- заключение документа с Киевом, согласование хорошо понятных параметров и их выполнение могут очень быстро прекратить происходящее в Украине;
- на вопрос, близки ли Россия и Украина к подписанию договоренностей: нет, работа продолжается — когда будет прогресс, мы сообщим;
- Россия не сможет принять во внимание решение Международного суда по операции в Украине.
Узбекистан об Украине
Министр иностранных дел РУз Абдулазиз Камилов выступил с докладом на заседании Сената Олий Мажлиса:
- Узбекистан привержен поиску мирного разрешения ситуации и урегулированию конфликта дипломатическими средствами. Для этого должны быть немедленно прекращены военные действия и насилие;
- исходя из национальных интересов, Узбекистан будет продолжать сотрудничество с Россией и Украиной;
- мы продолжим оказывать гуманитарную помощь Украине в это непростое время;
- Узбекистан признает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины;
- мы не признаем Донецк и Луганск отдельными республиками.
Президент Украины выступил в Бундестаге
— Владимир Зеленский заявил:
- о нерешительности властей Германии;
- о новой стене в Европе, которую строит Россия по аналогии с Берлинской;
- об уверенности, что Украина обязательно вступит в Евросоюз.
Россия об Украине
— Из заявлений МИД РФ:
- будущее для Крыма — с Россией, санкции и угрозы со стороны США и их союзников этого не изменят;
- Москва видит безучастную реакцию Запада на «зверства украинских подопечных» в Донбассе;
- посольства Украины вербуют иностранцев в «добровольческий иностранный корпус Зеленского» для участия в боевых действиях против РФ;
- принятый в Украине закон о коллаборационизме (призван наказывать за сотрудничество с Россией) предназначен для того, чтобы еще больше запугать не согласное с политикой Киева население страны.
Боевые действия
— Заявления Министерства обороны России:
- США реализовывали в Украине секретный проект по изучению путей передачи человеку заболеваний через летучих мышей в течение многих лет;
- в рамках проекта США в Украине по переносу высокопатогенного птичьего гриппа оценивалась возможность нанести при этом экономический ущерб;
- ВС РФ уничтожили склад боеприпасов в Ровенской области, где хранились ракеты для комплекса «Точка-У»;
- российские авиация и ПВО за прошедшие сутки сбили вертолеты Ми-24 и Ми-8, а также 12 беспилотников ВСУ;
- российская авиация за сутки уничтожила 11 зенитных ракетных комплексов, в том числе дивизион С-300 Украины;
- Минобороны РФ опубликует новый пакет документов о разработках биолабораторий Украины и представит результаты их экспертизы.
— В Украине погибли более 7 тысяч российских солдат, пишет The New York Times со ссылкой на «консервативную оценку» американских спецслужб. Генштаб Вооруженных сил Украины оценивает потери российской армии в 13 тысяч 800 человек. Министерство обороны РФ о потерях сообщило только один раз 2 марта — 498 человек.
— Свыше 7 тысяч жителей ДНР несколько суток остаются без электроснабжения из-за непрекращающихся обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, сообщило Министерство угля и энергетики ДНР.
— Заместитель мэра Мариуполя Сергей Орлов дал интервью украинской версии журнала Forbes:
- в городе погибли 2 тысячи 358 человек. Но под завалами еще остаются люди, так что число погибших допустимо умножить вдвое;
- 80-90 процентов городских построек полностью или частично разрушены. Ни один завод не работает. «Азовсталь» разбомблена полностью;
- люди берут воду из колодцев, из системы отопления и, как говорят, из луж.
* Подтвердить или опровергнуть заявления сторон в условиях боевых действий практически невозможно.
— Социальная сеть Twitter удалила около 50 тысяч материалов о событиях в Украине с неточной или недостоверной информацией и навсегда заблокировала более 75 тысяч учетных записей. Об этом сообщила вице-президент компании по публичной политике Шинейд МакСуини.
Помощь Украине
— Более 2 тысяч тонн грузов направили жителям Донецкой и Луганской народных республик, а также в Украину с начала гуманитарной операции, сообщили в пресс-службе МЧС России, передает ТАСС.
— Президент США Джо Байден объявил о выделении дополнительных $800 миллионов военной помощи Украине. Он сказал, что, кроме прочего, в пакет войдут беспилотные летательные аппараты. Источники телеканалов «Си-эн-эн», «Эн-би-си» и издания Politico говорят, что США могут отправить Switchblade, известные как камикадзе-дроны, сообщило «Би-би-си».
Санкции и их последствия
— США создали международную группу для поиска и ареста активов российской элиты на Западе. В нее вошли представители Австралии, Британии, Канады, Японии, Германии, Франции, Италии и Еврокомиссии, сообщил американский Минфин.
— Правительство поставило на паузу первый крупный инфраструктурный проект — железную дорогу «Северный широтный ход» на Ямале, пишет «Коммерсант».
— Россия возобновила экспорт необработанных алмазов в Индию после короткого перерыва, вызванного санкциями, введенными Западом после начала военной операции в Украине, сообщила газета The Economic Times.
— Крупные международные фармацевтические компании Pfizer, Lilly, AbbVie, Sanofi и MSD не намерены проводить в РФ новые клинические исследования своих препаратов, сообщили «Ведомости» со ссылкой на заявление представителей фирм.
— Марокканская авиакомпания Royal Air Maroc приостановила рейсы в Россию на неопределенный срок. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров РФ (АТОР) со ссылкой на представителя организации, пишет «Коммерсант».