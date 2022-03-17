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Общество

Мэрия Бишкека вернула в собственность 25 земельных участков на Южной магистрали

Муниципалитет вернул земельные участки вдоль Южной Магистрали от улицы Садырбаева (Баха) до улицы Бакаева городу. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, ранее Ленинская районная прокуратура подала иск о признании недействительным права на земельные участки 25 владельцев. Районный суд вынес положительное решение.

Однако далее городской суд отменил решение административного суда на некоторые из них. Далее дело направлено на рассмотрение в Верховный суд, который оставил в силе первоначальное решение районного суда об отмене на права собственности 25 участков.

«Теперь эти участки являются муниципальными. Еще 15 участков на стадии рассмотрения в судах», — отметили в мэрии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/227838/
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