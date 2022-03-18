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Общество

Два года с COVID-19. Чему кыргызстанцев научил коронавирус

Ровно два года назад в этот день власти страны сообщили о первых трех заболевших коронавирусом. Ими оказались паломники, вернувшиеся с Умры (малого хаджа) в Саудовскую Аравию. С тех пор Кыргызстан пережил четыре волны заболевания, умерли почти 3 тысячи человек, переболели — почти 300 тысяч. У многих обострились хронические заболевания или появился постковидный синдром. Сказалась пандемия и на сознании, и на привычках. Редакция 24.kg узнала у кыргызстанцев, что изменилось в их жизни.

1
Более внимательно относиться к своему здоровью и здоровью близких

Уже доказано, что даже после выздоровления многие люди продолжают страдать от последствий COVID-19 еще в течение нескольких месяцев. Осложнения после него могут быть любые, возможно поражение разных органов и систем. А есть еще и постковидный синдром, наиболее распространенный симптом которого — общая слабость. Поэтому наблюдение у врача становится для многих обязательным делом.

«Мы стали придерживаться принципа: заболел — сиди дома», — отметила бишкекчанка Татьяна.

2
Носить маску в общественном месте

О необходимости ношения масок, соблюдении социальной дистанции, частом мытье рук и использовании антисептика стали говорить практически с первых дней пандемии. В стране вводили обязательный масочный режим, но многие его не придерживались. Хотя среди кыргызстанцев немало таких, кто применяет средства индивидуальной защиты несмотря на то, что в Кыргызстане с 12 марта отменили обязательное ношение масок, за исключением учреждений здравоохранения и общественного транспорта.

«Я себя чувствую неуютно, если захожу в транспорт без маски. Правда, сейчас таких, как я, — единицы. В основном пассажиры ездят без них», — отмечает бишкекчанка Жазгуль.

3
Много ходить пешком и носить удобную обувь

После выявления первых случаев коронавирусной инфекции в стране в Бишкеке ввели чрезвычайное положение и карантин. Передвигаться по городу на транспорте стало практически невозможно — только со спецпропуском. Поэтому многие добирались на работу, домой пешком.

«С тех пор осталась эта привычка. Я и сейчас много хожу пешком, это и для здоровья полезно», — говорит житель столицы.

Девушки признаются, что они отказались от каблуков и стали носить более удобную для пеших прогулок обувь.

4
Делать запасы продуктов

Еще одна проблема, с которой столкнулись бишкекчане во время локдауна, — невозможность купить продукты. У кого-то на это банально не было денег, так как они остались без работы, кто-то болел или находился на изоляции и не мог сходить в магазин. Были перебои и с поставками продуктов, потому что водители машин не могли получить спецпропуска, без которых нельзя было ездить по городу.

«Я и до локдауна старалась, чтобы дома был небольшой запас продуктов. У нас большая семья, они быстро расходуются. Когда начался локдаун, мы с мужем остались без работы. И благодаря этому запасу смогли продержаться то время, пока не работали. После этого стала еще больше продуктов длительного хранения закупать впрок. Это еще и с экономической стороны выгодно. Ведь когда покупаешь много, оптом, получается дешевле. В магазинах тоже ищем скидки», — отметила мама троих детей Валерия.

5
Не откладывать жизнь на потом

Во время первой волны многие кыргызстанцы потеряли родных и близких, кто-то сам оказался на пороге смерти, после чего пересмотрели отношение к жизни.

«Раньше я всегда откладывал все на потом. Поехать посмотреть другие страны — потом, устроить семье праздник — потом. А после «черного» июля понял: надо жить сейчас. Как появилась возможность — в первый раз поехали в Турцию, стали чаще выбираться семьей на природу, ездить по нашей стране», — признался Акылбек.

6
Предусмотреть подушку безопасности

Некоторые, наоборот, стали серьезней относиться к своим денежным запасам и откладывать с каждой зарплаты какую-то часть. Локдаун и потеря работы, пусть и временная, стали серьезным испытанием для тех, у кого не оказалось «лишних» денег. Многим пришлось затянуть пояса, надеяться на помощь государственных, муниципальных органов и волонтеров. Но ее не хватало на всех.

«До пандемии я мало задумывался над созданием финансовой подушки. Ну, конечно, копил на отдых или какие-то большие покупки. Но чтобы откладывать постоянно — такого не было. В локдаун потратил все сбережения, которые были. Они помогли нашей семье тогда выжить. Теперь всегда на счету держу небольшую сумму денег. Кто знает, что нас ждет завтра», — говорит Антон.

7
Работать, проводить встречи и учиться удаленно

Еще один навык, который приобрели кыргызстанцы во время локдауна, и который многие сохранили до сих пор, — работать и проводить деловые встречи онлайн. Это позволяет сохранить время, а значит, решать какие-то вопросы более оперативно. Многие компании вообще перешли на удаленную работу, что позволило работодателям, например, экономить средства на той же аренде офиса.

А кто-то оценил прелесть удаленного обучения: можно посещать различные лекции, занятия и тренинги онлайн. Многие из них проводятся бесплатно.

8
Покупать онлайн

Пандемия принесла миллионы новых пользователей сервисам онлайн-торговли. Покупать в интернете начали даже те люди, которые никогда раньше этого не делали. Многим из них это понравилось настолько, что они продолжают заказывать товары на электронных площадках и сегодня.

«Во-первых, там большой выбор. И не надо часами ходить по базару, ездить по разным торговым точкам, чтобы найти ту вещь, которая нравится. Раньше я опасалась покупать онлайн, боялась ошибиться с размером, потерять деньги. Но теперь все чаще и чаще заказываю в интернет-магазинах», — делится Мария.

9
Избегать многолюдных мест

Часть респондентов признается, что у них появляется дискомфорт, когда они оказываются в многолюдных местах — почти два года людям советовали не посещать их. И хотя уже на ограничения и соцдистанцирование мало кто обращает внимание, некоторые продолжают их соблюдать.

«Я чувствую себя неуютно, когда вокруг много людей. Скорее всего, не из страха заразиться, а от того, что уже отвыкла от массовых мероприятий. Стараюсь не ходить туда, где многолюдно», — отметила Татьяна.

10
Гигиена — наше все

Казалось бы, с детства нам рассказывают о важности мытья рук. Но далеко не все следуют этому правилу. Однако во время пандемии у многих появилась положительная привычка — чаще мыть руки, использовать антисептики.

«Мне иногда кажется, что у меня уже навязчивая идея — мыть руки или обрабатывать их антисептиком после транспорта, общественных мест. Антисептик всегда со мной. Хотя, смотрю, уже многие им не пользуются», — рассказал Айбек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/227836/
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