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Общество

Конкурс красоты «Мисс мира» выиграла Каролина Белявска из Польши

Победительницей международного конкурса красоты «Мисс мира — 2021» стала Каролина Белявска из Польши. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

из интернета
Фото из интернета. Каролина Белявска
По их данным, церемония награждения прошла в пуэрториканском городе Сан-Хуан. Корону вручала обладательница титула «Мисс мира — 2019» Тони-Энн Сингх из Ямайки.

В конкурсе участвовали 97 девушек из разных стран, в том числе из Ирака и Сомали — двух государств, которые впервые отправили своих представительниц на «Мисс мира». В финал прошли лишь 40 участниц.

В этом году на «Мисс мира» не было девушки из России. В 2020 и 2021 годах конкурс «Мисс Россия», победительницы которого соревнуются в «Мисс мира» и «Мисс Вселенная», не проводился из-за пандемии COVID-19.

Первоначально ожидалось, что финал «Мисс мира» состоится 17 декабря 2021 года, однако церемонию отменили в последний момент из-за вспышки COVID-19. Заболели 23 участницы и 15 сотрудников конкурса. Спустя неделю было решено перенести награждение на март 2022-го.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/227826/
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