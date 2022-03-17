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Общество

Перевозчики выступают против проведения конкурсов на маршруты в Бишкеке

Перевозчики не хотят утверждения положения БГК о проведении конкурса на маршруты. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии Бишкекского городского кенеша по ЖКХ.

Председатель комиссии Рысбай Аматов напомнил, что в 2013 году были принято положение «О распределении маршрутов города Бишкека на основе открытого конкурса», но потом перевозчики подали в суд. «И в течение семи лет мы не могли сделать открытый конкурс. Не заходили новые автобусы, фирмы. Сейчас мы хотим принять новый документ (на сессии БГК. — Прим. 24.kg), и они снова угрожают, хотят устроить саботаж. Обещают снова подать в суд. Чтобы не заходили новые фирмы, с новой техникой. Без утвержденного документа они не смогут работать», — сказал он.

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Директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии Бишкека Максат Нусувалиев добавил, что после того, как стало известно о вынесении вопроса на сессию, к нему стали обращаться некоторые перевозчики. «Насколько мне известно, они даже обратились с письмом на имя председателя БГК Куванычбека Конгантиева с просьбой не рассматривать данный вопрос. При этом они указали, что проект постановления о проведении конкурса не соответствует действующему законодательству и противоречит нормативно-правовым актам. Для того чтобы разрешить все вопросы, я пригласил перевозчиков. Я спросил, где идет несоответствие и противоречие. И никто не смог четко ответить. Это официально запротоколировано. А уже потом открыто начали угрожать, при этом говорят, что при любом исходе подадут в суд. Когда спрашиваю, что их не устраивает в проекте, отвечают только, что могут остаться без работы. Да не будет такого. Мы хотим навести порядок, чтобы в транспортном секторе начались улучшения», — отметил он.

Осенью 2021 года в мэрии разработали и внесли на рассмотрение БГК правила организации пассажирских перевозок и проведения конкурсов на обслуживание маршрутов. По мнению чиновников, это даст рычаг воздействия на перевозчиков, поскольку договоры с ними истекли, и, следовательно, действенных механизмов влияния на ситуацию в сфере пассажирских перевозок у муниципалитета нет.

Для заключения же новых договоров требуется проведение конкурса по распределению маршрутов, но для этого не было действующего норматива.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/227824/
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