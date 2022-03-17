Кыргызстанцы просят создать независимый от России регион в PlayStation Store

Петиция с просьбой создать в Кыргызстане независимый от России регион в PlayStation Store появилась на сайте Change.org.

Авторы отмечают, что компания Sony годами игнорировала существование стран Центральной Азии, где живет примерно 75 миллионов человек. Люди были вынуждены регистрироваться в магазине как пользователи из России, оплачивать подписку в рублях.

«В итоге все центральноазиатские пользователи PlayStation отключены от магазина как «российские». При этом ни одна из мультикультурных и многонациональных стран Центральной Азии не поддержала российскую агрессию в Украине, а жители этих стран выходили на протесты против этого. Мы разочарованы и возмущены тем, что компания Sony годами игнорировала Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан. Требуем создать в PS Network отдельный Центральноазиатский регион c поддержкой оплаты в национальной валюте этих стран», — говорится в сообщении.

10 марта 2022 года сообщалось, что японская компания Sony приняла решение приостановить поставки своих приставок, периферии и игр в Россию, а также работу магазина PlayStation Store.

Пользователи из Казахстана также поднимали этот вопрос, они направили письма в компанию Sony.

Ситуация в связи с событиями вокруг Украины остается сложной. Боевые действия в этой стране продолжаются. Специальную военную операцию Россия начала 24 февраля 2022 года. Число жертв среди военнослужащих и мирного населения продолжает расти. Многие государства ввели и продолжают вводить против РФ жесткие санкции.