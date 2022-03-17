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Общество

Еврейской школе в Бишкеке отказали в льготе на аренду муниципального здания

Еврейской школе в Бишкеке отказали в льготе на аренду муниципального здания бывшего детского сада. Об этом на заседании постоянной комиссии БГК по ЖКХ сообщил директор департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии Нурдан Орунтаев.

Депутаты отметили, что этот вопрос не решается уже несколько лет. «Кроме того, муниципалитет еще и коммунальные расходы этой школы оплачивает, хотя она частная», — отметил депутат Казыбек Эргешов.

Депутат Таалайбек Дайырбеков отметил разное отношение к подобным учреждениям. «Есть «Школа Газпром». Инвестор сам построил здание, но мы требуем с него выполнения всех условий (арендная плата, бесплатное обучение детей с ОВЗ из малоимущих семей. — Прим. 24.kg). А здесь здание муниципальное, родители оплачивают, еще и льготу даем», — отметил он.

Сколько будет платить школа за аренду здания, на заседании не озвучили.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/227803/
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