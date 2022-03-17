Суицид учителя в Кочкоре. Глава Минобразования встретился с семьей погибшей

Министр образования и науки Алмазбек Бейшеналиев поехал в Кочкорский район Нарынской области. Об этом 24.kg сообщил помощник главы министерства Илгиз Султан.

По его словам, министр встретился с семьей погибшей в селе Чолпон 54-летней учительницы начальных классов Гулзадат Чодоновой и прочитал молитву.

«Алмазбек Бейшеналиев и министерство всегда будут на стороне учителей», — отметил Илгиз Султан.

Фото Минобразования. Алмазбек Бейшеналиев встретился с семьей погибшей

Отметим, педагог повесилась 9 марта. Предварительно, причиной смерти стал поддельный диплом о высшем образовании. В беседе с 24.kg cупруг и коллеги погибшей рассказали, что на нее оказывали давление, в том числе директор школы.

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Отметим, ГКНБ ведет проверку дипломов чиновников Кыргызстана. Такое поручение спецслужбам дал президент Садыр Жапаров. Проверка начата после скандала с депутатом парламента Орозайым Нарматовой. Ее обвинили в том, что она использовала поддельное удостоверение о высшем образовании и незаконно стала депутатом Жогорку Кенеша. ЦИК лишила ее мандата.