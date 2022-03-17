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Общество

Центру детей и юношества «Сейтек» купят оборудование. Благодаря поддержке Японии

При поддержке посольства Японии национальный центр детей и юношества «Сейтек» приобретет звуковое и световое оборудование на сумму $66 тысяч 577. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

По ее данным, накануне в ведомстве состоялась церемония подписания грант-контракта по проекту «Улучшение звуковой и световой систем НЦДЮ «Сейтек» в рамках грантовой программы «Маломасштабная грантовая помощь в сфере культуры» посольства Японии.

«Установка звукового и светового оборудования в концертном зале будет способствовать повышению качества проводимых культурных, учебных мероприятий, а также мероприятий государственного и международного уровня», — отметили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/227794/
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