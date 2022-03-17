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Общество

Формировать список больных на бюджетный гемодиализ будет ФОМС

Функция по формированию списка больных с хронической почечной недостаточностью пятой стадии на бюджетный гемодиализ с марта передана Фонду ОМС. Об этом сообщили в его пресс-службе.

По ее данным, комиссия, из числа сотрудников Минздрава, ФОМС, нефрологов Национального госпиталя, Национального центра кардиологии и терапии, Национального центра охраны матери и ребенка «Искусственная почка», а также представителей общественной организации (в качестве наблюдателей) будут обсуждать все вопросы и принимать коллегиальное решение по каждому остронуждающемуся в процедуре пациенту, о переводе на бюджетный гемодиализ.

Перевод будет осуществляться согласно очередности на принципах прозрачности и справедливости.

ФОМС

В фонде отметили, что в случаях отсутствия показаний к проведению гемодиализа, наличия противопоказаний, отсутствия необходимых документов для комиссионного рассмотрения комиссия в праве отказать в переводе пациентов на бюджетный гемодиализ.

Вне очереди рассматриваются заявления на бюджетный диализ, поступившие от следующих категорий лиц:

  • имеющих инвалидность с детства;
  • у которых отмечено отторжение трансплантата после пересадки почки (при наличии подтверждающих документов);
  • выехавших на трансплантацию почек, но по различным причинам не сделавших операцию;
  • работники здравоохранения КР со стажем выше 20 лет;
  • в исключительных случаях — выпускники детских домов и интернатов, лица, без определенного места жительства.

Пациенты вносятся в список остронуждающихся больных и ставятся на очередность с момента подачи в Фонд ОМС заявления со всеми необходимыми документами.

Отметим, что за каждый проведенный сеанс гемодиализа Фонд ОМС оплачивает организациям 4 тысячи 700 сомов независимо от форм собственности. Всего в республике 35 организаций здравоохранения (три в государственных организациях Иссык-Кульской, Нарынской, Таласской областях и 32 в частных диализных центрах) оказывают программный бюджетный гемодиализ больным с хронической почечной недостаточностью пятой стадии. Пациент имеет право выбрать любую из этих организаций самостоятельно.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/227791/
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