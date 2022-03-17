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Общество

Задержанный Генпрокуратурой был вице-президентом ТПП на общественных началах

Ранее задержанный Генпрокуратурой мужчина не является вице-президентом Торгово-промышленной палаты КР. Об этом сообщает пресс-служба ТПП.

По их словам, информация о том, что «гражданин Ш.К. — вице-президент Торгово-промышленной палаты», не соответствует действительности.

Уточняется, что задержанный ранее был назначен вице-президентом ТПП КР на общественных началах. «Это не может давать ему все присущие полномочия вице-президента палаты, а также возможность указывать его в качестве должностного лица, в том числе называть его «бывшим вице-президентом ТПП КР», — говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечается, 31 ноября 2021 года на заседании президиума Торгово-промышленной палаты рекомендовано снять Канатбека Шатманова с позиции вице-президента на общественных началах «из-за его неучастия в деятельности палаты и утери связи с ТПП КР».

Отметим, Генеральная прокуратура расследует уголовное дело, возбужденное по фактам мошенничества со стороны граждан Д.Н. и Ш.К.

Следствие установило, что в 2009 году эти граждане составили договор с Фондом государственного материального резерва на покупку муки на 117 миллионов сомов. При этом они выставили в качестве залога недвижимое имущество. Однако в течение 12 лет умышленно уклонялись от исполнения своих обязательств путем искусственного инициирования необоснованных заявлений перед судом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/227790/
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