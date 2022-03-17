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Общество

Минздрав Кыргызстана и ВОЗ подписали соглашение о сотрудничестве

Минздрав Кыргызстана и ВОЗ подписали соглашение о сотрудничестве на 2022-2023 годы. Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

По ее данным, сейчас министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев находится с рабочей поездкой в Турции, где принимает участие в совещании по вопросам здоровья и миграции «Совместное формирование концепции охраны здоровья беженцев и мигрантов».

«Накануне министр встретился с директором Европейского регионального бюро ВОЗ Хансом Клюге, стороны подписали двухгодичное соглашение о сотрудничестве между ведомством и Европейским региональным бюро ВОЗ. Документ представляет собой практическую основу для сотрудничества, согласованную в процессе последовательных консультаций между национальными органами здравоохранения Кыргызстана и Европейским региональным бюро, и с общей целью достижения задач тринадцатой общей программы работы ВОЗ на 2019-2023 годы, программы на 2021-2025 годы «Совместные действия для улучшения здоровья» и национальной политикой здравоохранения КР», — отметили в ведомстве.

Основные приоритетные направления сотрудничества: обеспечение всеобщего охвата услугами здравоохранения, защита от чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения и укрепление здоровья и повышение благополучия. 

«Наша задача — продолжить укрепление потенциала первичной медико-санитарной помощи, улучшение раннего выявления и реагирования на инциденты в области общественного здравоохранения путем внедрения цифровых решений. Эти поставленные задачи позволят эффективно продвигаться вперед к обеспечению здоровой жизни и повышению благополучия для всех людей всех возрастов», — отметил Алымкадыр Бейшеналиев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/227783/
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