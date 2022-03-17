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Общество

В Бишкеке прозвучат произведения молодых современных композиторов Кыргызстана

Президентский камерный оркестр «Манас» под управлением народного артиста КР Эрниса Асаналиева предлагает познакомиться с произведениями молодых современных композиторов Кыргызстана.

Концерт состоится 16 апреля в большом зале Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова. Начало в 18.00.

Купить билеты, стоимость которых 500 сомов, можно на сайте ticket.kg, а также в кассах филармонии.

Справки по телефонам: 0312660615, 0550219219, 0707103567, 0553046101.

24.kg является информационным партнером концерта.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/227768/
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